Calcio serie A, il ritorno di Ibra Re Mida e le sfide al vertice di Inter e Juventus Per rivedere lo svedese con la maglia del Milan a San Siro contro la Sampdoria ci saranno 60mila persone. L’eccesso di euforia della Roma e il cinismo della Lazio di Dario Ceccarelli

(EPA)

Ma come è vecchio, e superato, il calcio italiano! E come è vecchio il Milan (in effetti ha 120 anni…) se, per rinascere, ha bisogno del grande vecchio Ibrahimovic, formidabile mercenario cui spetterà l'ardua impresa di far ripartire i rossoneri dopo la batosta con l'Atalanta. Un'impresa quasi impossibile, un miracolo, come far risorgere Lazzaro o impedire che i parlamentari Cinque Stelle cambino partito dopo ogni intervento di Di Maio.



Quando si dice “vecchio”, a proposito dello svedese, lo si dice non affettuosamente: perché a 38 anni, e con un pesante infortunio a un ginocchio, un centravanti di solito viene rottamato in Cina o in qualche ricco paese arabo con palme, deserto e cammelli. A Ibra invece, con un atto di fede quasi superstizioso, si chiede di rovesciare il corso di un campionato fin qui disastroso, quasi che Zatlan fosse Re Mida cui basta toccare il malato per trasformarlo in oro.

L'oro semmai va nelle sue capienti tasche per rimorchiare il Milan fino a giugno. Poi tanti saluti e ognuno per la sua strada. Il Milan a reinventare il suo futuro, Ibra a godersi il suo ingordo presente.



Intendiamoci: lo svedese, come direbbe Mourinho, non è un pirla. Nel suo ruolo ha pochissimi rivali. Ibra è uno che segna da qualsiasi posizione: di testa, di piede, di tacco. Ha una potenza di tiro eccezionale. Da solo spaventa una difesa. Dieci anni fa, però. Ora può inventarsi qualche gol, aumentare l'autostima, portare dei punti in più perché è Ibrahimovic. Ma il Milan deve pensare al futuro. Investire nei giovani, avere un progetto, una presidenza motivata (e con risorse adeguate) che non pensi solo a un nuovo stadio.

Certo questo pomeriggio a San Siro contro la Sampdoria ci saranno 60mila persone. Ma per il Milan è solo un antidolorifico. Poi i dolori tornano. E tornare indietro, nella vita come nel calcio, non fa mai bene. I grandi monumenti sono fatti apposta per essere abbattuti. Come a Molmoe, dove la statua del centravanti svedese è stata deturpata dai vandali. Ma forse, come nelle fiabe, il vecchio Ibra sarà più forte anche dei gufi e dei teppisti.