Calcio, la serie A riparte con una sola certezza: la Juventus al comando La Juventus vince ed è già in testa alla classifica di un campionato strano: non solo perché allo stadio possono entrare mille tifosima anche perché si gioca a mercato aperto di Dario Ceccarelli

C'è solo una cosa davvero normale in questo campionato che riparte tra mille dubbi: la Juventus. La Juventus che vince ed è già in testa alla classifica. Tutto secondo i piani, intendiamoci, perchè i bianconeri di Maestro Pirlo non devono faticare granché contro la tenera Sampdoria di Ranieri, che sarà anche un veterano di mille battaglie ma nulla può con la sua barchetta a remi contro la portaerei juventina.Dopo 14 minuti di schermaglie, Dejan Kulusevski, attaccante svedese di cittadinanza macedone con un tiro da biliardo spiano la strada al debutto del Maestro. Poi arriva il tris con Bonucci e Ronaldo. Uno squillante debutto in discesa che permette a Pirlo di preparare senza ansie la prossima sfida con la Roma. Nel frattempo, magari, si saprà con quale delle due squadre Dzeko scenderà in campo. Un dettaglio non trascurabile che si spera venga risolto presto.

Intanto Kulusevski continua a fare gol. Che sia una soluzione ? Sarebbe strano: uno che segna facilmente, e si integra bene, nel nostro campionato è troppo banale.

E' un calcio strano, quello ripartito in serie A. E non solo perchè allo stadio possono entrare mille e non più mille tifosi. Tutti ben distanziati e con le mascherine, ma senza striscioni e niente cori. Fa un certo effetto tutta questa educazione nelle curve. Non siamo abituati. Sembra di essere a teatro, dove se qualcuno tossisce chiede scusa. Anche ai tempi del covid, vedete, qualcosa di buono succede.

L'altra stranezza, come dicevamo, è quella di giocare a mercato aperto: non si capisce nulla. Dire che è un cantiere aperto è un eufemismo. Tutto può succedere. Poi finisce che ci si accontenta perchè di soldi in giro ce ne sono pochi. Suarez? Non si può. Dzeko? Vedremo…. Alla fine ci si accontenta: come quando la più corteggiata ti dice no e si finisce per sposare l'amica più bruttina, ma tanto simpatica (fosse anche antipatica….)

Comunque si è ripartiti, ed è già qualcosa. Il Napoli vince sul Parma (2-0), il Genoa strapazza il Crotone (4-1), il Sassuolo impatta col Cagliari (1-1), la Roma pareggia col Verona (0-) e la Fiorentina liquida il Torino con il minimo sindacale (1-0). Lunedi 21 il Milan ospita col Bologna e il prossimo mercoledì 30 settembre giocheranno le altre. Un guazzabuglio di date: e siamo solo all'inizio….