Calcio, si avvicina Italia-Turchia: lo strano caso della nazionale che piace a tutti

A pochi giorni dal debutto dell'Italia con la Turchia, vale la pena registrare un fatto storico, quasi incredibile per un paese come il nostro sempre in preda a qualche incontrollabile crisi di nervi. Il fatto è questo: la nazionale non solo vince e fa spettacolo, ma mette d'accordo tutti in un clima di condiviso entusiasmo che ha pochi precedenti nella nostra storia calcistica. Certo è difficile contestare una nazionale che non perde da 27 partite e che nelle ultime 8 ha sempre vinto senza nemmeno incassare un gol. Come è difficile non rimanere impressionati dalla facilità con cui gli azzurri si sono sbarazzati della Repubblica Ceca.

Direte: va bene, ma non era un gran impegno. Facile prendersela con i più deboli, eccetera. Ma il fatto inedito è proprio questo: che in tante altre vigilie non molto lontane (come non ricordare quelle in cui poi abbiamo vinto il mondiale?) finivamo per farci mettere in croce da avversari mediocri. Con un corredo di fischi, polemiche, critiche al veleno: ma dove vuole andare questa nazionale? Non fateci fare le solite figure! Perché non è stato convocato Tizio al posto di Caio? In alcuni casi si parlava addirittura di complotti, di mafie e mafiette, di favoritismi verso il Nord in un crescendo di insulti e accuse pesantissime. E qualche volta, in un paese dove tutti siamo commissari tecnici, si arrivava anche alla all'interpellanza parlamentare.

Adesso, non tira una bava di vento. Calma piatta. Tutti compatti, tutti allineati. Il coro è unanime: Roberto Mancini è bravissimo, il gioco è bello e spregiudicato, c'è armonia, bellezza, voglia di far bene e arrivare lontano. Perfino Arrigo Sacchi, incontentabile per definizione, dice che è una Italia bella, unita, sbarazzina. Un'Italia che fa possesso, ripartenza, pressing e raddoppi. Arrigo non ha usato la parola “intensità” come faceva con il suo Milan, ma poco ci manca.

A questo punto, i casi sono due: o la nazionale, che è sempre stata considera un po' lo specchio del Paese, è veramente cambiata in meglio, e si è ricompattata dopo il disastro della mancata qualificazione ai Mondiali in Russia, oppure è il caso di tornare a quelle vecchie, sane regole dello sport che suggeriscono: calma, gesso e passi ben distesi. Non che sia necessario ricominciare a scannarci, o rimpiangere le vecchie polemiche; ma proprio per evitare bruschi risvegli, è meglio non scaldare troppo il pentolone dell'attesa.

Siamo bravi, bravissimi, superiamo con facilità ostacoli non insormontabili contro i quali prima ci schiantavamo, ma non dimentichiamo che i pezzi da novanta, come Germania e Inghilterra, anche per colpa del Covid, da tempo non li incrociamo. Come reagiranno i nostri “magnifici ragazzi” davanti alla potenza teutonica o all'aggressività degli inglesi? Avranno i nervi saldi? La capacità di reagire quando il gioco si fa duro?