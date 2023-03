Calcio, Telepass diventa top partner delle nazionali italiane

Ascolta la versione audio dell'articolo

Telepass scende in campo a fianco delle Nazionali Italiane di Calcio come Top Partner, per il quadriennio 2023-2026. La partnership con la Federazione italiana giuoco calcio è stata presentata mercoledì 1 marzo nella sede della Figc alla presenza del presidente della Federazione, Gabriele Gravina, dell’amministratore delegato di Telepass, Gabriele Benedetto, e dei commissari tecnici della Nazionale di calcio maschile, Roberto Mancini, e femminile, Milena Bertolini. All’incontro, hanno partecipato il presidente di Edizione, Alessandro Benetton, e il presidente di Atlantia, Giampiero Massolo, per testimoniare la rilevanza strategica che la partnership riveste per il gruppo.

Le squadre interessate

L’accordo interessa tutte le squadre nazionali rappresentate dalla Federazione: maschile, femminile, giovanili, futsal, beach soccer ed e-sport. È un legame storico quello tra l'azienda italiana, conosciuta per il servizio di telepedaggio e oggi leader della mobilità integrata, e il calcio. Il dispositivo Telepass, infatti, è stato lanciato in occasione dei Mondiali “Italia 90” consentendo agli italiani, per la prima volta, di poter pagare il pedaggio senza fermarsi al casello.

Edizioni limitate della “scatoletta” e servizi dedicati agli sportivi

Nell'ambito della sponsorizzazione, Telepass lancerà edizioni limitate di apparati di bordo (la famosa “scatoletta”) dedicate alle Azzurre e agli Azzurri e disponibili per i propri oltre 7 milioni di clienti, svilupperà servizi dedicati agli sportivi e promuoverà soluzioni ad elevato contenuto tecnologico per favorire una mobilità sempre più sostenibile e inclusiva, con particolare riferimento alle nuove generazioni.

Gravina (Figc): «Progetto di nuovo umanesimo sportivo»

Gravina ha sottolineato che si tratta di un accordo pluriennale. Secondo il numero uno della Figc è «un progetto di nuovo umanesimo sportivo, di rinascimento del mondo del calcio che ci consente di uscire dal nostro mondo autorefenziale. Questa partnership può agevolare il percorso per rendere più visibili i lati inediti del mondo del calcio, al di là della dimensione economica, indispensabile per portare avanti la progettualità nel mondo dello sport»».

Benedetto (Telepass): «Con la Figc siamo due eccellenze del Made in Italy»

«La Nazionale suscita emozioni uniche e, per questo, è in grado di diffondere un messaggio universale, fatto di valori condivisi che attraversano tutte le diverse generazioni di italiani, tutte unite insieme dal tifo per le Azzurre e gli Azzurri», ha ricordato Benedetto. «Parliamo di brand, la Nazionale e Telepass, che appartengono all’Italia, due eccellenze del Made in Italy».