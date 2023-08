Come vedere le partite di calcio in Italia nel 2023. Dazn, Sky, Now, Amazon Prime Video e Tim Vision: quale abbonamento scegliere?

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nuovo campionato di calcio – dal 19 agosto – vecchio dilemma per i tifosi: come fare a seguire tutte le partite che ci interessano evitando il salasso? Quest'anno il rischio salasso è pure aumentato, perché Dazn ha rincarato alcune tariffe. Di fatto ha raddoppiato i costi in un anno a parità di condizioni offerte. Possibile però risparmiare, con qualche accorgimento.

Ricordiamo che pagare è il solo modo (legale) per vedere le partite, anche quest'anno. Dazn trasmetterà le dieci partite giornaliere, in streaming. In esclusiva sette. Le altre tre saranno anche su Sky. Così com'è stato l'anno scorso.

Dazn e lo sport in Tv: nuove offerte con rincari (ma anche sconti)

La rete

Aumentano i costi per chi vuole fare abbonamenti flessibili (tipo Netflix); per risparmiare bisogna soprattutto impegnarsi per l'intero anno. Dazn è infatti abbondantemente uscita dalla fase di cattura nuovi clienti (con tariffe agili e scontate).

L'aspetto positivo della maturità raggiunta è che i disservizi si sono ridotti moltissimo, ma non vorremmo aver parlato troppo presto: vediamo cosa ci riserva il nuovo campionato.Dal canto loro, gli utenti faranno bene a dotarsi della migliore connessione disponibile nella loro zona per poter vedere il calcio su internet.

Teniamo conto che la banda ultra larga costa ormai meno di 30 euro al mese. Consideriamo anche la necessità di avere un buon segnale Wi-Fi a casa o, in alternativa, connettere la tv con il cavo.Chi ha una rete scadente può ancora aggiungere il canale Zona Dazn, per guardare su Sky (via satellite o digitale terrestre) una selezione di eventi, inclusi le 7 partite di Serie A Tim, ma deve pagare 7,5 euro in più al mese.

Poi per completare il pacchetto partite dovrebbe anche prendere Sky su satellite, per una spesa che è il doppio di quella su streaming. Non avere una buona connessione internet si paga; ed è un peccato che ancora in Italia non sia un diritto universale.