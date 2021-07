Calcolo dell’Isee: nell’indicatore redditi e patrimoni anche dei conviventi

1' di lettura

Domanda. In uno stato di famiglia sono presenti l’intestataria della scheda, suo figlio e il suo compagno, padre del ragazzo, come convivente. Ai fini della compilazione dell’Isee, si deve inserire anche il reddito del compagno?

R.P. – NAPOLI

Risposta. La risposta è affermativa. Ai fini Isee, il nucleo familiare di riferimento è costituito (ex articolo 3 del Dpcm 159/2013, «Regolamento attuativo della riforma introdotta con l’articolo 5 del Dl 201/2011») dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica (Dsu). Nel caso in questione, i due genitori conviventi, ancorché non coniugati, e il figlio.

Alla determinazione dell’indicatore concorrono pertanto redditi e patrimonio di entrambi i genitori.

