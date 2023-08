Calderone: 200mila usciranno dal reddito di cittadinanza

Ascolta la versione audio dell'articolo

«La nuova riforma non è solo ed esclusivamente un sussidio che viene dato alle famiglie in difficoltà e poi un supporto temporaneo per chi cerca il lavoro: dietro c’è la costruzione di un percorso di accompagnamento al lavoro anche attraverso un’operazione mai compiuta perché non c’erano le condizioni di legge». Lo ha detto la ministra del Lavoro, Marina Calderone, ad Agorà Estate su Rai3., parlando del reddito di cittadinanza. La ministra ha sottolineato che con la nuova piattaforma «c’è la possibilità reale di far colloquiare per la prima volta in modo sinergico e paritario il sistema degli operatori del mondo del lavoro pubblici e privati». Sul punto il pentastellato Roberto Fico, ex presidente della Camera, ha ribadito che l’abolizione del reddito di cittadinanza «è un provvedimento scellerato che non tiene conto delle difficoltà in cui versano e vivono tante persone».

Non solo centri per l’impiego, ma anche agenzie di lavoro

I centri per l’impiego, ha aggiunto la ministra, «non sono gli unici soggetti che gestiranno questa fase: sono centrali e importanti, c’è un piano di rafforzamento. Il ministero non lascerà soli le Regioni e gli operatori, ma poi c’è una rete importantissima di agenzie per il lavoro che ogni giorno intermediano l’incrocio tra domanda e offerta di lavoro».



Il rdc non ha creato posti di lavoro

Questo governo odia i poveri? «Assolutamente no. Quello che è stato fatto è cercare di mettere in evidenza un concetto fondamentale, cioè che la vera ricetta contro la povertà è il lavoro. Queste sono le basi su cui abbiamo costruito la riforma del reddito di cittadinanza. Il reddito di cittadinanza non ha creato nessun posto di lavoro», ha affermato la ministra Marina Calderone.



Il turismo registra la maggiore carenza di manodopera

RoLa ministra ha detto che il settore del turismo «è quello dove abbiamo maggiore carenza di manodopera. Non possiamo perdere professionalità in un settore chiave per l’Italia. Dobbiamo spingere al lavoro quante più persone possibili e metterle nelle condizioni di lavorare. Certo dobbiamo garantire che vengano correttamente applicati i contratti collettivi’».

Salario minimo: estendere la contrattazione a settori ancora non coperti

«Il governo in questo momento, tramite la presidente Meloni, ha aperto a un momento di confronto, credo assolutamente giusto, corretto e necessario. Poi si faranno tutte le valutazioni e si definirtà il percorso successivo», ha detto la ministra interpellata in vista dell’incontro di venerdì sul salario minimo. «È un percorso che coinvolge il Parlamento. Credo che sia prematuro dire cosa succederà perché è difficile dire, in un percorso come quello che si prospetta assolutamente aperto, quella che sarà la conclusione. Aspettiamo venerdì. Poi ci sarà da tirare le somme». La ministra ha indicato la necessità di «un’azione intensa per un’estensione della contrattazione ai settori ancora non coperti e garantire - cosa che abbiamo messo nel nostro programma - che ci sia una riduzione progressiva del cuneo fiscale contributivo nel costo del lavoro».