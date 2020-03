Calderone e Miani: « Serve un ammortizzatore sociale unico Covid-19» I predienti dei Consigli nazionali di consulenti del lavoro e commercialisti, rispettivamente Marina Calderone e Massimo Miani, suggeriscono una serie di interventi da adottare subito per aiutare il paese. di Federica Micardi

Servono misure choc per salvare le Pmi e con esse l’economia italiana. Ne sono convinti i presidenti dei Consigli nazionali di consulenti del lavoro e commercialisti rispettivamente Marina Calderone e Massimo Miani, che attraverso un comunicato congiunto suggeriscono al legislatore interventi coraggiosi per aiutare famiglie, imprese e professionisti.

Si va dalle proroghe dei versamenti ad aiuti salariali senza discriminazioni a procedure più snelle rispetto a quelle a cui siamo abituati.

Proroghe

Come prima misura Calderone e Miani propongono la sospensione fino al 30 giugno 2020, con iter semplificati, dei termini di versamento, con rateazione dei versamenti sospesi a partire da settembre 2020, relativamente a:

● tributi, ritenute, contributi e premi assicurativi, sia correnti che rateizzati, e il diritto annuale alle Camere di commercio;

● somme dovute, anche a rate, per avvisi bonari, accertamento con adesione, mediazione tributaria, conciliazione giudiziale, acquiescenza e definizione agevolata delle sanzioni;

● entrate tributarie e non tributarie, anche degli enti locali, a seguito di cartelle di pagamento o ingiunzioni o avvisi di accertamento esecutivi, nonché relativi alla rottamazione dei ruoli e al saldo e stralcio.

Il sostegno al reddito e all’attività

«Il protrarsi e l’ampliamento della emergenza sanitaria - sottolineano Calderone e Miani - hanno messo in ginocchio il tessuto economico del Paese e, con esso, lavoratori dipendenti e professionisti; per questo motivo sono necessari interventi di integrazione al reddito facili, diffusi e di rapidissima assegnazione diversi, per criteri e tempistiche, da quelli utilizzati nei periodi di ordinaria amministrazione».



In particolare consulenti del lavoro e commercialisti suggeriscono:

● il ripristino della possibilità di compensazione dei crediti per imposte dirette maturati nel 2019 anche prima della presentazione della relativa dichiarazione;

● l’eliminazione della proroga di due anni dei termini di accertamento e riscossione relativi ai periodi d’imposta in scadenza nel 2020;

● sospensione fino al 30 giugno 2020 dei termini procedimentali e processuali tributari;

● sospensione fino al 30 giugno 2020 delle procedure concorsuali, cautelari ed esecutive in corso;

● estensione ai professionisti iscritti in albi di tutte le misure di sostegno fiscale, per il lavoro e per la liquidità previste dal Dl 18/2020 (ad esempio, il credito d'imposta per gli studi professionali condotti in locazione e le indennità di sostegno al reddito).