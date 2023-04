Lavoro, il ministro Calderone: «Un milione di posti da coprire, ad ogni italiano va data l’opportunità di lavorare»

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

«Oggi probabilmente abbiamo un milione di posti di lavoro che non riusciamo a coprire, mentre abbiamo tante persone che sono fuori dal circuito lavorativo e quindi dall’impegno attivo nel mondo del lavoro». A dirlo è stata la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali Marina Elvira Calderone al Forum Confcommercio. «Guardo con grande interesse a una stagione di protagonismo dei corpi intermedi nello Stato. Credo che si debba tornare a un forte protagonismo delle associazioni datoriali e delle associazioni sindacali», aggiunge.

Calderone: "Lavoro c'è ma mancano i lavoratori"

«Dare ad ogni italiano l’opportunità di lavorare»

«Prima di guardare al bisogno di cittadini che vengono da altri Paesi noi abbiamo come imperativo quello di far lavorare i tanti italiani che non lavorano» ha aggiunto sottolineando comunque che «le ultime scelte fatte dal governo in tema di immigrazione parlano di immigrazione qualificata e di formazione nei luoghi di provenienza». «Dalle imprese - ricorda - viene anche questo tipo di istanza» ovvero di «una formazione preventiva per chi viene in Italia a dare il suo contributo».

Concetti ribaditi a margine del congresso della Cisal (Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori): «Io guarderei al bisogno di lavoro che c’è in questo momento e guarderei anche al fatto che oggi, prima di fare ragionamenti anche su altri temi come quello dell’emigrazione, ci sarebbe l’importante obiettivo da cogliere di dare a ogni cittadino italiano l’opportunità di lavorare»

«Spingere sulla formazione verso il lavoro che c’è»

«Il lavoro è centrale nella vita di tutte le persone - ha detto la ministra -. È necessario accompagnare al lavoro tante persone che in questo momento non ce l’hanno, pur in una condizione in cui ci sono tanti posti disponibili e lavoratori che non si trovano. Allora insieme alle politiche attive c’è il tema della formazione delle lavoratrici e lavoratori che devono essere avviati a lavori che ci sono e non a lavori che non ci sono o che sono pensati rispetto a logiche del passato», con diverse transizioni davanti.



Il tema dell’occupazione delle donne, che devono avere la possibilità «della scelta» e strumenti che puntino di più sulla conciliazione dei tempi di vita-lavoro: oggi, ha rimarcato Calderone, raggiungere i valori della strategia di Lisbona (occupazione femminile al 60%) «vorrebbe dire recuperare il 7% del Pil in più». La ministra è tornata a porre l’accento sulla necessità«“di avere lavoro di qualità, di combattere il lavoro sommerso e quel precariato che non fa crescere la società. Non sono contro il contratto a tempo determinato», ha proseguito rimarcando che nell’intervento sulle causali «la contrattazione deve dire quali sono le esigenze temporanee che devono portare ad un rinnovo dei contratti a termine».