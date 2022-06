Calderone: «Nuovi criteri per gestire la transizione post pandemia»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dal 23 al 25 giugno si svolgerà a Bologna la tredicesima edizione del Festival del lavoro, organizzata dal Consiglio nazionale dell’Ordine e dalla Fondazione studi dei consulenti del lavoro. L’evento torna in presenza dopo due edizioni da remoto causa Covid-19. «Abbiamo avuto tantissime richieste - afferma Marina Calderone, presidente del Consiglio nazionale -. Le prenotazioni sono superiori a quelle di Milano, l’ultima edizione in presenza».

Il tema della manifestazione è la transizione verso un modello economico, produttivo e lavorativo il cui orizzonte è ancora tutto da definire. Ha ancora senso ricercare un modello, a fronte del fatto che in ambito lavoristico le regole risultano superate dopo poco tempo?

A fronte del quadro post pandemia occorre capire dove stiamo andando e fare un ragionamento forse più legato alle tutele, cioè individuare lo “zoccolo duro” di diritti irrinunciabili applicabili sia al lavoro autonomo che subordinato. È difficile costruire modelli etichettabili in un accordo contrattuale piuttosto che in un altro. Ad esempio per quanto riguarda lo smart working, dobbiamo lavorare verso politiche contrattuali che tengano conto del contributo apportato dai lavoratori, anche dal punto di vista retributivo, perché il risultato che ognuno raggiunge va premiato.

Lo sgravio contributivo dello 0,8% e il bonus da 200 euro sono due esempi recenti della difficoltà di applicare disposizioni nate con finalità positive. Cosa non funziona?

Non funziona l’approccio. Da due anni diciamo che servono norme di facile attuazione e applicazione. Se le norme fossero pensate in ottica di semplificazione, non ci troveremmo ad arrancare per avere una lettura delle disposizioni applicabile in concreto. Su ogni provvedimento dobbiamo attendere chiarimenti, ci sono tanti centri decisionali che intervengono.