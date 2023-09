Caldo estivo per altri 10 giorni in Italia. Non si vendono maglioni e cappotti

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Confermato il caldo estivo ad ottobre con l’anticiclone africano ribattezzato Apollo, senza particolari disturbi fino a metà mese. Sarà «un’ottobrata Italiana, non più solo romana» afferma Mattia Gussoni, meteorologo del Meteo.it, delineando le caratteristiche di questa nuova ondata di caldo africano: nel weekend le temperature aumenteranno ancora, con picchi attesi dapprima al Centro-Nord poi da lunedì anche verso il Sud.

Nel dettaglio, nel fine settimana sono previsti 31 gradi a Firenze, 30 gradi a Bologna, Bolzano, Ferrara, Grosseto, Oristano, Pistoia, Prato, Roma, Rovigo e Terni. Con l’inizio della prossima settimana la colonnina di mercurio salirà fino a 30-31 gradi anche ad Agrigento, Benevento e Catania con l’Anticiclone Africano protagonista su tutta l’Italia.

Loading...

Questa nuova ondata di caldo nordafricano porterà dunque valori di circa 7-8 gradi superiori alla media, intorno ai 30-31 gradi, valori comunque eccezionali per il periodo. L’anticiclone africano Apollo resterà protagonista almeno fino al 10-12 ottobre, disturbato solo in parte dal passaggio di una perturbazione sui Balcani tra mercoledì e giovedì. Lo zero termico che schizzerà in alto, fino a quota 4700-4800 metri circa, toccando la cima del Monte Bianco. Una situazione ancora più estrema per i ghiacciai che continueranno a fondere e perdere massa anche in pieno autunno.

In Alto Adige settembre più caldo della media, punta di 31,7°

Il mese di settembre è stato nettamente più caldo della media in tutta la provincia di Bolzano, con temperature da due gradi e mezzo a tre gradi Celsius al di sopra della media a lungo termine per il periodo comparativo dal 1991 al 2020. Lo riferisce una nota della Provincia. La temperatura più alta è stata registrata l’11 settembre con 31,7 gradi dalla stazione meteorologica di Laimburg in Bassa Atesina. La più fredda è stata registrata il 25 settembre a Monguelfo con 0,6 gradi Celsius. La quantità di precipitazioni di questo mese è stata più o meno nella media.

In Francia è stato il settembre più caldo mai registrato

Dopo un’estate segnata da un caldo eccezionale, la Francia ha avuto il mese di settembre più caldo mai registrato dall’inizio delle rilevazioni meteo: è quanto annunciato oggi da Météo-France, il grande servizio meteorologico nazionale, evocando l’inedito episodio di fortissimo calore a inizio mese (quello che i francesi chiamano ’canicule’) e una “temperatura media di 21,5 gradi ancora provvisoria, ma comunque almeno 3,5 gradi sopra la media dei tre precedenti decenni”, ha precisato la climatologa, Christine Berne, in occasione di un punto stampa a Parigi.