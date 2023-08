Ondata di caldo in Europa provoca incendi, fermi alle centrali nucleari e evacuazioni

«Il peggio è alle spalle - ha detto ieri il leader regionale delle Isole Canarie Fernando Clavijo alla radio Cadena SER -. Non possiamo ancora parlare di controllo, vedremo se riusciremo a stabilizzare tutti i fronti».

Un incendio stabilizzato non ha fronti attivi che permettono al fuoco di avanzare liberamente, anche se non è ancora sotto controllo.

I servizi di emergenza hanno raccomandato ai residenti nell’area dell’incendio, che comprende la capitale Santa Cruz de Tenerife, di chiudere le finestre e di rimanere in casa, indossando maschere, nel caso fossero costretti a uscire.

I vigili del fuoco sono impegnati a combattere su più fronti anche gli incendi scoppiati in diverse zone della Grecia: nei pressi della città portuale di Alexandroupolis, in Tracia, le fiamme divampano da tre giorni, nella Beozia 60 persone sono state fatte evacuare via mare, mentre si lotta contro le fiamme, favorite dai forti venti, anche nell’isola di Evia.

