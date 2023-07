Caldo killer: i segnali di allarme per gli anziani dopo i 18mila morti dell’estate scorsa

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

L'Italia è stata, la scorsa estate, il Paese europeo con più vittime per il caldo, 18.100 su un totale di 61.672, seguito da Spagna (11.324) e Germania (8.173). Sono i dati di uno studio coordinato dal Barcelona Institute for Global Health pubblicato su Nature Medicine che ci ricorda quanto il super caldo che si sente in questi giorni possa diventare insidioso e pericoloso soprattutto per gli anziani che devono fare attenzione ad alcuni segnali che possono alzare il livello di rischio per la loro salute.

Super caldo: i rischi e i segnali di allarme per gli anziani

Con il super caldo in arrivo sull'Italia in questi giorni, con picchi di temperature che potrebbero sfiorare i 40 gradi, «i maggiori rischi li corrono gli anziani ed è chiaro che, come già accaduto in passato, ci aspettiamo un aumento dei ricoveri in ospedale». A fare il punto è Francesco Dentali, presidente Fadoi, la Federazione delle associazioni dei dirigenti ospedalieri internisti che si trovano spesso nei loro reparti a gestire pazienti di età elevate. «Gli anziani sono pazienti molto delicati dal punto di vista delle funzioni renali - afferma Dentali - Se si disidratano corrono più pericoli. La pressione può abbassarsi troppo e c'è il rischio dello scompenso cardiocircolatorio e del ricovero». Cosa fare per prevenire queste situazioni? Oltre all’idratazione continua «è bene che chi usa farmaci per la pressione preveda, in questo periodo di passaggio da temperature normali ai picchi di caldo, un appuntamento dal medico di famiglia per rivedere il dosaggio dei farmaci», suggerisce Dentali.

Loading...

Importante monitorare la pressione e la diuresi

Il medico internista è preoccupato per gli effetti del super caldo di questi giorni: «Dopo il Covid vediamo pazienti anziani sempre più fragili, il cui scompenso è labile e quindi bastano piccole cose per metterne in difficoltà l'organismo. Per questo ci aspettiamo nei prossimi giorni una ondata di accessi al Pronto soccorso e, ma speriamo proprio di no, di ricoveri proprio con questo identikit», spiega il presidente della Fadoi. Per affrontare il caldo, «oltre ai soliti comportamenti suggeriti in questi casi, bere e non uscire nelle ore con più afa, chi ha parenti anziani può monitorare la pressione e la diuresi. Se il familiare riduce la diuresi - continua ancora Francesco Dentali - è un segnale d'allarme che qualcosa non va e potrebbe peggiorare, se invece urina come nel periodo precedente al caldo allora va bene». Finora l’estate del 2022 è stata la stagione più calda mai registrata in Europa, caratterizzata da un'intensa serie di ondate di calore, che hanno portato a picchi in termini di temperatura, siccità e attività degli incendi.

Il record italiano di morti nell’estate del 2022

Secondo lo studio pubblicato su Nature Medicine nel Vecchio Continente l'incremento delle temperature rispetto alle medie del periodo è stato di circa 2 gradi, con picchi in Francia (+2,43 gradi), Svizzera (+2,30), Italia (+2,28), Ungheria (+2,13), Spagna (+2,11 gradi). Per quel che concerne l'aumento della mortalità, invece, il primato spetta all'Italia. Nel nostro Paese si sono infatti verificati 18.010 decessi a causa delle ondate di calore; in Spagna 11.324, in Germania 8.173, in Francia 4.807, nel Regno Unito 3.469. In tutti i paesi europei, il caldo ha colpito di più le donne (il 63% della mortalità totale) e la popolazione con più di 80 anni. In Italia, in particolare, dei 18.010 decessi complessivi, 11.917 si sono verificati in donne. Per quel che concerne l'età, ci sono stati 14.821 decessi in ultra-ottantenni, 2.326 in persone tra i 65 e i 79 anni e 965 in persone sotto i 64 anni. Essendo l'Europa «un importante hotspot del cambiamento climatico, queste popolazioni saranno sempre più esposte a condizioni estive estreme e quindi si prevede che in futuro sperimenteranno una mortalità correlata al caldo sempre più elevata», avvertono i ricercatori.