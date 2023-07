Caldo, norme in arrivo per semplificare la cassa integrazione in edilizia e agricoltura

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

In arrivo un decreto con norme ad hoc per facilitare, in presenza di eventi meteo estremi, il ricorso alla cassa integrazione in edilizia e agricoltura. Il ministro del Lavoro Marina Calderone ha annunciato che alle aziende dell’edilizia, verrà consentito di accedere alla Cig ordinaria per eventi meteo, senza computare questo periodo nelle 52 settimane previste nel biennio mobile. Nell’agricoltura si consentirà l’utilizzo a ore della Cisoa. I provvedimenti contenuti nel decreto legge varranno per tutto il 2023, ma l’intenzione del governo sarebbe quella di renderli “strutturali” nella prossima legge di Bilancio

La novità è emersa nell’incontro a distanza convocato dal ministero del Lavoro, con il ministero della Salute, Inl, Inps e Inail e le parti sociali sul “Protocollo condiviso per l’adozione di misure di contenimento dei rischi lavorativi da esposizione ad alte temperature negli ambienti di lavoro”.



Loading...

Un intervento subito per edilizia e agricoltura

Iniziamo dalle risposte alle richieste di sindacati e aziende, che chiedevano di facilitare il ricorso agli ammortizzatori sociali contro l’emergenza caldo. «Siamo pronti con norme che possano consentire alle aziende edili di accedere alla cassa integrazione ordinaria per eventi oggettivamente non evitabili, senza che queste entrino nel computo delle settimane previste nell’ambito del biennio mobile - ha detto il ministro Calderone - per l’agricoltura c’è una identica valutazione: stiamo parlando di operai a tempo indeterminato, la richiesta era quella di consentire un utilizzo a ore della cassa». Rivolgendosi alle parti sociali il ministro Calderone ha fatto riferimento a un intervento che «coprirà tutto il 2023» e a «un intervento ulteriore per renderlo strutturale in legge di Bilancio».

Primo step: la valutazione dei rischi

Nella bozza del documento consegnato alle parti sociali i datori di lavoro, fermo restando l'obbligo di dare completa attuazione alla normativa in tema di salute e sicurezza sul lavoro (il dlgs 81 del 2008), devono adottare il Protocollo per «l'adeguamento degli attuali modelli organizzativi alle esigenze di contenimento dei rischi derivanti dall'esposizione ad alte temperature, nell'ottica di una piena tutela delle condizioni psicofisiche dei lavoratori», e per aumentare il livello di consapevolezza riguardo ai rischi delle alte temperature.

Come primo step il datore di lavoro nell'ambito della valutazione dei rischi dovrà tenere conto delle ondate di calore, di temperature alte o percepite come tali e degli effetti sulla salute, di rischi come il colpo di sole per l'eccessiva esposizione ai raggi solari, degli effetti del surriscaldamento e della disidratazione, del colpo di calore (temperatura corporea superiore a 40 °C).