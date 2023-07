Caldo oltre i 40 gradi: 15 città da bollino rosso. Emergenza incendi: ecco le regioni più colpite

Ascolta la versione audio dell'articolo

Non solo stato di allerta per le alte temperature ma anche pericolo di incendi “favoriti dal clima sempre più torrido”. Perché dopo i giorni in cui l'Italia è stata stretta nella morsa dell'afa, ora, per 48 ore, si dovranno fare i conti con temperature che potranno arrivare, è il caso della Sardegna centrale, sino a 48 gradi. Tutta colpa, come sottolineano i meteorologi, dell'anticiclone africano che sta avanzando in tutto il Mediterraneo.

Le città con il bollino rosso

Per il momento, le città segnalate con il bollino rosso, ossia il massimo livello di allerta sono Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Perugia, Pescara, Rieti, Roma e Viterbo. Da oggi dovrebbero essere aggiunta anche Palermo. Il caldo poi sembra destinato ad aumentare anche i prossimi giorni. Non a caso gli esperti stimano temperature intorno ai 40 gradi a Roma, e inoltre valori eccezionali a Foggia, Agrigento, Oristano oltre che Siracusa e Firenze dove il Comune ha invitato i cittadini a prestare massima attenzione. La temperatura più alta in assoluto, è attesa in Sardegna martedì 18. Analogo scenario in Sicilia, dove la prossima settimana il picco di caldo potrebbe toccare i 47 gradi nell'entroterra.

Emergenza incendi

Con l'emergenza alte temperature scatta anche un altro allarme. Ed è quello legato alla prevenzione incendi. Non a caso, nelle regioni più a rischio i pianti sono già entrati in funzione con controlli e monitoraggi nelle aree considerate più a rischio. In Sardegna, dove la macchina è già in moto, è stato attivato un rapporto di collaborazione interscambio con la Protezione civile delle altre regioni proprio per intensificare i controlli nelle campagne e nelle aree considerate sensibili dove, proprio a causa delle elevate temperature, il rischio incendi è molto alto.

Il rapporto Ispra

Intanto l'Ispra ha pubblicato il rapporto relativo all'attività svolta nell'ambito delle osservazioni e monitoraggi degli impatti degli incendi di medie e grandi dimensioni sugli ecosistemi nel 2022. A leggere i dati emerge che lo scorso anno «il nostro territorio è stato interessato da incendi di medie e grandi estensioni (superiori all'ettaro) per più di 68500 ettari, superficie pari quasi all'estensione del Parco Nazionale Gran Paradiso». Un dato che, nonostante sia pari a poco meno della metà di quanto registrato nel 2021 (ossia pari al 40 per cento) desta comunque preoccupazione perché «il dato è comunque superiore al valore medio delle aree bruciate annualmente in Italia negli ultimi 10 anni, tra il 2012 e il 2021 (55000 ettari).

Dalle querce alle pinete, l'ambiente in fumo

Di quanto bruciato nel 2022, «oltre il 20% consisteva in ecosistemi forestali - si legge -, in particolare latifoglie decidue ossia querceti e faggete per circa 6800 ettari. E poi latifoglie sempreverdi che comprendono leccete e macchia mediterranea, per circa 4700 ettari e pinete mediterranee, per quasi 2700 ettari». E sempre nel 2022 è stata interessata «eccezionalmente» anche una porzione boschiva ad aghifoglie decidue alpine per 16 ettari.