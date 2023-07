Caldo, raffica di black out, Sicilia la più colpita. Consumatori: previsti indennizzi

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’ondata di caldo che sta investendo l’Italia sta determinando non solo disagi alla popolazione, ma anche gravi disservizi sul fronte delle forniture energetiche, con migliaia di famiglie che si ritrovano all’improvviso senza corrente. Lo denuncia Consumerismo No Profit che parla senza mezzi termini di “allerta blackout” in Italia e fornisce alcuni numeri sul fenomeno. Da Bolzano a Palermo il caldo sta determinando anomali blackout energetici in tutta la penisola. - spiega Consumerismo - Le cronache riportano casi eclatanti come quello di Roma dove numerosi passeggeri sono rimasti per circa mezz’ora bloccati dentro la metro, senza aria condizionata e senza linea telefonica.

Sicilia regione più colpita

A Milano nel solo mese di giugno si sono verificate 462 interruzioni di erogazione di energia elettrica, mentre a Napoli le linee interrate sono andate in tilt a causa dell’asfalto arrivato a temperature elevatissime che ha danneggiato i cavi sotterranei, interrompendo le forniture di elettricità a famiglie e negozi costretti a chiudere in anticipo. Fino ad arrivare a Palermo, dove da giorni si registrano interruzioni e blackout continui che stanno mettendo a dura prova la città. Analizzando i dati di E-Distribuzione, la più grande società in Italia nel settore della distribuzione di energia elettrica, che copre 31,5 milioni di cittadini in più di 7.400 Comuni (l’85% dei volumi distribuiti), Consumerismo ha scoperto che negli ultimi giorni, tra lavori programmati e interruzioni improvvise di energia, i blackout sul territorio italiano sono centinaia al giorno: la regione più colpita, secondo la rilevazione di Consumerismo No profit, è la Sicilia, con continue sospensioni delle forniture energetiche su tutto il territorio regionale.

Bonomi: "Il caldo come il Covid, serve Cig e smart working"

Consumerismo: indennizzi in caso di interruzione fornitura

«In un momento in cui gli utenti hanno maggiore bisogno di elettricità, disservizi di questo tipo arrecano un danno enorme alla popolazione. - spiega il presidente Luigi Gabriele - Oltre all’impossibilità di usare ventilatori e condizionatori, e quindi di difendersi dal caldo, i continui blackout energetici rischiano di danneggiare elettrodomestici e, nel caso di frigoriferi e freezer di case private, ristoranti ed esercizi commerciali, di deteriorare tonnellate di cibo con danni economici enormi. Per questo ricordiamo agli utenti che la normativa attuale prevede indennizzi per le vittime delle interruzioni di fornitura, in base a parametri precisi che variano a seconda della dimensione del comune di residenza».

Come si calcolano gli indennizzi

Nello specifico gli indennizzi valgono: in comuni con meno di 5.000 abitanti se l’interruzione è superiore alle 16 ore consecutive. In comuni con più di 5.000 ma meno 50.000 abitanti se l’interruzione superiore alle 12 ore consecutive. In comuni con più di 50.000 abitanti: se l’interruzione è superiore alle 8 ore consecutive. Nel caso in cui ci sia stata una interruzione superiore allo standard previsto scatta un indennizzo automatico pari a 30 euro, incrementato di 15 euro per ogni 4 ore di interruzione sino ad un massimo di 300 euro, il quale sarà riconosciuto in bolletta dal proprio fornitore per conto del distributore di zona. Questi indennizzi non precludono l’eventuale possibilità di avanzare una richiesta di risarcimento del danno nei casi in cui si verificano danneggiamenti a dispositivi/elettrodomestici o impossibilità di poter svolgere l’attività lavorativa.

Codacons: sposto su blackout, governo dichiari stato emergenza



lntanto il Codacons annuncia la presentazione di un esposto alla Procura di Catania sulle interruzioni di energia elettrica, legate al caldo, che da giorni interessano la città e chiede al governo di proclamare lo stato di emergenza per la Sicilia. «Chiediamo alla magistratura - spiega l’associazione di consumatori - di aprire una indagine per interruzione di pubblico servizio. È intollerabile che migliaia di famiglie si ritrovino da ore senza servizi essenziali come l’acqua o la corrente elettrica, una situazione che rischia di creare danni economici abnormi a cittadini ed esercizi commerciale, ma anche di mettere a rischio la salute pubblica». Per fare fronte alle «tante emergenze legate al caldo che stanno investendo in queste ore diverse zone della Sicilia» il Codacons «chiede al Governo di proclamare lo stato di emergenza nella regione, adottando tutte le misure conseguenti a tutela la pubblica incolumità e garantire i diritti basilari della popolazione»