Caldo record, come scegliere climatizzatori e ventilatori «last minute»

Se si tratta di una casa esposta al sole su tutti o quasi tutti i lati, l’ombra dei tendoni e degli ombrelloni può non bastare, poiché il calore solare li rende roventi trasmettendo il caldo alla casa e allo spazio sottostante. Con la nebulizzazione si ottengono tre scopi fondamentali: le pareti della casa sono meno roventi,il calore è più sopportabile e si tengono lontani zanzare e insetti consentendo così di vivere all'esterno anche con alte temperature. La nebulizzazione è una fitta nuvola impalpabile ma costante di minuscole gocce d’acqua prodotte da una pompa elettrica ad alta pressione, da sottili tubazioni in nylon e da ugelli nebulizzatori. Questi, posti davanti ad un ventilatore dove occorre (lungo le pareti, sotto tende e verande), creano una tenda di micromolecole che, evaporando a contatto con l'aria calda, creano una sensazione forte e continua di frescura.

Occorre però scegliere un buon impianto che, tra l'altro, ha un altro vantaggio quello di essere installato su misura al massimo in un giorno. E quindi affidarsi ad aziende, che come ad esemio la Bermar, lavorano con prodotti italiani e hanno esperienza nel campo. «I vantaggi dei nostri sistemi – dichiara Roberto Bernardini, titolare della Bermar – derivano dal fatto che il senso di refrigerio è creato dall’azione combinata della nebulizzazione con quella dell'aerazione dei ventilatori».

Per piscine e spazi aperti molto caldi è possibile predisporre anche un funzionamento temporizzato, telecomandabile a distanza in modo da tornare a casa e trovare frescura e comfort.

Se il problema riguarda, come spesso accade in città, di un appartamento che ha uno o più balconi “bollenti”, ecco che sono disponibili nebulizzatori in kit, mobili, di diverse potenze, da raccordare ad un eventuale rubinetto.