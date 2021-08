Caldo: nel siracusano oltre 48 gradi, record in Europa

2' di lettura

La Sicilia è rovente. Le temperature in varie zone superano i 45 gradi. E potrebbe esserci anche un nuovo record: oggi pomeriggio, 11 agosto, sono stati registrati 48.8°C (dato rete Sias) nella provincia di Siracusa, dopo i 47°C di martedì a Lentini. “Se il dato verrà validato, dopo le opportune analisi, potrà diventare il valore più alto registrato sul continente europeo, battendo il precedente record di 48°C misurato ad Atene il 10 luglio 1977, superando addirittura il record di 48.5°C fatto segnare da una stazione non ufficiale a Catenanuova nell'agosto 1999”, afferma il meteorologo di 3bmeteo.com Manuel Mazzoleni.

Allerta massima su incendi, ordinanza sindaco a Lentini

A Siracusa, il sindaco Francesco Italia ha attivato tutte le procedure del caso “con volontari della Protezione civile che pattugliano il territorio e distribuiscono acqua a bambini e anziani nei luoghi pubblici”. C'è anche allerta massima sugli incendi che, come sottolineano dalla Protezione civile regionale, “si sviluppano a tempesta e continuano a devastare la Sicilia”. Case evacuate a Giarratana, nel ragusano, e a Pergusa, nell'ennese. In azione mezzi aerei, volontari, il Corpo forestale della Regione, i Vigili del fuoco e la Protezione civile. Sempre nel siracusano, a Lentini, il sindaco Saverio Bosco ha firmato un'ordinanza per limitare il numero di persone in giro per le strade nelle ore più calde e salvaguardare anche la salute degli animali. “Dalle 10 alle 19 - dice Bosco - è vietato passeggiare con i cani ed è vietato anche tenere gli animali nei balconi o nelle terrazze.

Loading...

Clima rovente in tutto il Sud

Il clima, comunque, sarà rovente anche sul resto del Meridione con 39-42 gradi in Calabria, Puglia, Basilicata, Campania (casertano). Almeno fino al weekend di Ferragosto, precisano gli esperti de iLMeteo.it, le temperature massime su Toscana, Lazio ed Emilia potrebbero toccare i 39-40 gradi nelle zone interne (come a Firenze e Bologna), 38 a Roma, fino a 37 in Veneto e Lombardia, 35 in Piemonte e 32 in Liguria.