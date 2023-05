Calé continua a crescere tra nuovi brand e boutique

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Ad aprile a Milano si è chiusa la 13esima edizione di Esxence, evento dedicato alla profumeria artistica internazionale, di cui sono uno dei fondatori e presidente del comitato tecnico ed è stata certamente l’dizione più entusiasmante, affollata e caratterizzata da una ventata di ottimismo per la crescita internazionale di questo settore. Molte le nuove proposte ed evidentissime le crescite di alcuni marchi, di cui non pochi quelli italiani»: parla con soddisfazione Silvio Levi che, oltre ad aver fondato Esxence, guida, come presidente Calè, società di distribuzione di profumeria fondata nel 1955 dal nonno paterno.

Oltre al suo marchio Calé Fragranze d’Autore, che abbina ad ogni fragranza un brano originale musicale composto da Philip Abussi, l’azienda è attiva nel retail con cinque negozi: le boutique Creed di Milano e Roma, i due multibrand Fragrans in fabula di Milano e il nuovissimo punto vendita monomarca del brand portoghese Benamôr in corso Garibaldi a Milano. A questo si aggiungano i corner Creed alla Rinascente di Milano Duomo, Roma Tritone e Firenze.

«A livello distributivo, dopo l’inserimento decisamente positivo del marchio turco Nishane nel 2021, si sta procedendo nel mese di aprile al lancio del marchio Tola di Dubai, con le sue affascinanti storie e le fragranze estremamente eleganti e coinvolgenti - racconta Levi -. Per quanto riguarda il retail, è prevista una nuova apertura Creed in una location decisamente di prestigio: a Venezia, nel secondo semestre del 2023».

Anno che dovrebbe chiudersi in positivo, viste le premesse: «Il trend di mercato è al momento già a double digit, sia a livello di wholesale che di retail diretto - spiega Levi - e questo 2023 si prospetta come l’anno che farà dimenticare le difficoltà, sebbene decisamente contenute, create dalla pandemia e dai suoi strascichi. È evidente che le conseguenze di una anosmia temporanea subita da non poche persone ha dato uno straordinario impulso all’attenzione verso la comunicazione olfattiva e la tendenza a una sempre maggiore individualità e originalità olfattiva ha dato all’offerta di profumeria artistica una imprevista opportunità».

E aggiunge: «Siamo cresciuti molto in questi ultimi due anni e stiamo anche per raddoppiare la superficie del nostro headquarter e a portare avanti una riorganizzazione aziendale nella costruzione di un team che disponga di tutte le risorse necessarie ad affrontare le sfide sempre più complesse ed internazionali di questo settore, di cui l'Italia resta un mercato di riferimento e per molti aspetti un modello. Monitoriamo da anni il settore anche con il nostro centro studi Essencional.com che ha presentato per il quarto anno ad Esxence i dati della survey e dell’analisi delle mention sul web per cercare di captare in anticipo tendenze, iniziative, proposte e sviluppi internazionali. Nostro compito è mantenere la barra dritta, dare l’esempio e non snaturare un settore che è di fatto la ricerca e sviluppo di tutta la filiera del beauty e del masstige e che ne garantisce un progressivo sviluppo».