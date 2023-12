Caleffi Oro Verde

Una fragranza calda e avvoolgente, racchiusa in un raffinato diffusore in vetro sfumato nero. Una composizione armoniosa in cui le note del Bergamotto, del Ribes Nero e della Mela si fondono con quelle più audaci del Ginepro, del Pepe Nero e del Patchouli. Ambra e la fumosa Betulla, con legni di fondo creando un interessante sillage che mescola ingredienti preziosi rivisitati in chiave moderna.

