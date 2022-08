Calenda frena sul patto con il Pd. Letta: un Terzo polo aiuta le destre

Si complica la possibile coalizione tra Azione e Pd. Per Calenda, che in queste ora scioglierà la riserva, non è possibile correre assieme a ex 5S come Di Maio e Fico e a esponenti di forze che hanno detto no a Draghi come Fratoianni e Bonelli. Renzi si dice disposto a correre da solo e attende la scelta del suo ex ministro. Letta: «Un terzo polo aiuta le destre». Il Pd punta a un alleanza larga, dai sindaci e Articolo 1 fino ai fuoriusciti dal MoVimento di Conte. Per Salvini chi sceglie il Pd sceglie più tasse. Botta e risposta Meloni-Letta sui giovani in lockdown durante la pandemia