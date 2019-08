Calenda lascia il Pd: «Accordarsi con i 5 Stelle vuol dire rinunciare a fare politica»

Carlo Calenda esce dalla sede del PD con la tessera d'iscrizione al partito democratico, 6 marzo 2018 a Roma. ANSA/MASSIMO PERCOSSI

Carlo Calenda si è dimesso dalla direzione del Pd con una lettera a Nicola Zingaretti e Paolo Gentiloni, rispettivamente segretario e presidente del partito. Decisiva per la decisione l'alleanza con M5S. Nel lungo testo l'eurodeputato annuncia di lasciare la carica dirigenziale. L’entourage ha successivamente chiarito che Calenda non rinnoverà la sua tessera Pd.

«Lavorerò in Europa nel gruppo SeD, mentre in Italia rafforzerò Siamo Europei per dare una casa a chi vuole produrre idee concrete per una democrazia liberal-progressista adatta a tempi più duri e non ha paura del confronto con i sovranisti» scrive Calenda, alludendo in conclusione alla possibilità di una futura collaborazione con il Pd da parte di quello che dovrebbe essere un nuovo partito.

«Dal giorno della mia iscrizione - scrive Calenda nella lettera - ho chiarito che non sarei rimasto nel partito in caso di un accordo con il M5S. La ragione è semplice: penso che in democrazia si possano, e talvolta si debbano, fare accordi con chi ha idee diverse, ma mai con chi ha valori opposti. Questo è il caso del M5S».



«Stringendo l'alleanza con il M5S, il PD rinuncia a combattere per le sue idee e i suoi valori. E questo non posso accettarlo», continua.

«Ma non è solo per ragione di coerenza o di serietà che avremmo dovuto scegliere la strada delle elezioni. Dare vita in questo modo a un Governo con Grillo e Casaleggio vuol dire rinunciare a fare politica. I progressisti vengono sconfitti in tutto il mondo perché negli ultimi trent'anni non hanno visto il prodursi di una frattura profondissima tra progresso e società. Il nostro futuro dipende dalla capacità di capire cosa è accaduto e proporre una visione e un progetto adatto ai tempi. Da qui non si scappa e non si può scappare».