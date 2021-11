Calendari dell’Avvento, aspettando il Natale in bellezza

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Come ogni anno arrivano i Calendari dell'Avvento, quelli beauty sono tra i più apprezzati. Molti dei più grandi brand di bellezza danno il via al Natale con un lussuoso Calendario dell’Avvento pieno di prodotti mini, da viaggio e a grandezza naturale , skincare lussuosi, make up e fragranze uniche. I Calendari sono proposti in versione maxi e mignon con diverse fasce di prezzo: da basic fino a quelli extra lusso. All’interno di questi speciali cofanetti regalo è possibile trovare il meglio del beauty, come make up, profumi, skincare, smalti e anche device. Ecco una lista dei migliori Calendari dell'Avvento beauty per soddisfare le esigenze di ognuno.



Chanel. La forma è quella di un enorme flacone di N°5: questo è il Calendario dell’avvento che Chanel ha pensato per il 2021, anno in cui l’iconico profumo della Maison ha compiuto 100 anni. E' formato da 27 caselle, numerate dal 5 al 31. Il significato? 5 come il profumo, 31 come il leggendario indirizzo di rue Cambon a Parigi. Al suo interno sono racchiusi alcuni dei prodotti iconici, come il rossetto Rouge Allure, lo smalto Le Vernis in un rosso inedito, un flacone di N°5 Eau de Parfum, ma anche un braccialetto con charm a forma di 5, una boule de neige inedita e tante altre soprese.

Loading...

Aspettando il Natale in bellezza con i Calendari dell'Avvento beauty Photogallery13 foto Visualizza

Dior. Questo Calendario è stato creato insieme all'artista Alice Shirley che ha ideato un universo floreale ammaliante di fogliame blu notte e germogli invernali dorati, che si animano come una performance teatrale all'alzarsi del sipario. Le 24 finestrelle sono circondate da petali luminosi e fiori straordinari dove volano api e farfalle colorate. Un Calendario che fa sognare al cui interno si trovano diverse miniature delle iconiche fragranze della maison, prodotti da trucco, skincare e una candela d’eccezione.

Jo Malone. L'ambito Calendario dell'Avvento di Jo Malone London ritorna con un nuovo design, in perfetto stile British, che ne consente il riutilizzo. È uno scrigno che cela 24 sorprese “del cuore” per viziare se stessi o qualcuno di speciale. Ogni cassettino custodisce una selezione di cadeau scintillanti: dalle mini saponette sagomate alla linea Little Luxuries fino alle nuove fragranze come Fig & Lotus Flower, oltre a una Cologne.

XMAX BOX Calendario dell'Avvento World of Beauty. Un calendario extra lusso che contiene 25 magnifici prodotti e set di skincare per il trattamento di tutti i tipi di pelle, alcuni dei quali contenuti in splendidi beauty case. Tutte le formulazioni sono bio & natural. Si va dalla mousse detergente alle maschere per il viso e per le mani e i piedi, sino alle creme antiaging, sieri e contorno occhi.