Calendario d'agosto 2019 degli eventi del Vino Gli appuntamenti per i wine lovers in tutta Italia di Mauro Giacomo Bertolli

2' di lettura

Continua la nostra costruzione di un'agenda mensile degli appuntamenti per i winelover, segnalando eventi del vino, fiere e saloni dei vignaioli.

Daremo spazio prevalentemente ad eventi di respiro nazionale, sempre però pronti a segnalare appuntamenti magari meno rilevanti per dimensioni ma interessanti per contenuti ed unicità. L'elenco sarà sicuramente incompleto, per cui invitiamo fin da ora i lettori a suggerirci eventi da inserire nel calendario del prossimo settembre, inviando una mail a bertolli@italiadelvino.com entro il 25 agosto 2019: nei limiti del possibile cercheremo di dare spazio alle segnalazioni ricevute.



1 agosto / 8 settembre – Franciacorta Summer Festival On The Road – Franciacorta (BS)

Per 4 mesi un ricco palinsesto di eventi: il via lo scorso 19 maggio.

Un evento diffuso sul territorio, con numerose iniziative tra food&wine, sport e natura, arte e cultura: questo il format del Franciacorta Summer Festival on the Road, che animerà il territorio fino all'8 settembre. Per quattro mesi la Franciacorta accoglierà turisti e wine lovers con uno stimolante ventaglio di eventi e proposte, che li porterà a scoprirne cantine e produttori agroalimentari, tesori d'arte e bellezze paesaggistiche: una piacevole occasione per trascorre una rilassante vacanza fra le sue colline e il lago d'Iseo.



2 / 11 agosto – Calici di Stelle 2019 – Italia

Da molti anni ormai è diventato una tradizione il brindisi organizzato il 10 agosto, nella notte di San Lorenzo, in centinaia di piazze e cantine di tutta Italia dal Movimento Turismo del Vino e da Città del Vino, l'associazione dei comuni vitivinicoli d'Italia. Ogni anno il programma si allarga e gli eventi si tengono per più giorni: in questo agosto 2019 inizieranno venerdì 2 agosto per concludersì domenica 11. Non solo vino ma offerta culturale con spettacoli, design, arte e la magia dei territori vitivinicoli italiani sotto le stelle d'estate prima della vendemmia.



3 agosto – La serata dei vini – Bormio (SO)

E' l'appuntamento più atteso dell'estate bormina, anni fa chiamato “Calici nelle Corti”: dalle ore 18.00 le più importanti case vinicole valtellinesi prenderanno possesso di alcune corti storiche, permettendo di degustare tutti i vini della viticoltura di casa, definita eroica per i suoi vigneti terrazzati. Il tutto accompagnato da musica, intrattenimento e tanti assaggi di deliziosi prodotti tipici, compresi amari locali, grappe, tisane della tradizione e formaggi. Il ricavato della serata verrà devoluto in beneficenza.



30 agosto / 1 settembre – COCCO...WINE – (AT)

Cocconato si trasformerà in una virtuale strada del vino, in cui alternare gli assaggi dei vini ai prodotti tipici del territorio, ospitando nel centro storico del paese le cantine di Cocconato e del Monferrato. Protagonista assoluta la Barbera d'Asti.