Calendario di settembre 2019 degli Eventi del Vino

1 settembre – Settembre Rotaliano-Alla Scoperta Del Teroldego – Mezzocorona (TN)

Tre giorni di festa, si inizia il 30 agosto, per celebrare il territorio della Piana Rotaliana e il suo vino più rappresentativo, il Teroldego Rotaliano. A Palazzo Conti Martini è in programma la 29ªedizione della mostra “Alla scoperta del Teroldego”: le cantine coinvolte proporranno in degustazione le proprie etichette.

1 – 2 settembre – Soave Versus – Verona

L'evento inizia il 30 agosto, al Palazzo della Gran Guardia. Oltre 40 cantine presenti con i loro Soave in degustazione, quasi 200 etichette del bianco veronese, con i ristoranti tipici di Verona che presenteranno nei vari locali piatti abbinati al Soave.

1 / 8 settembre – Franciacorta Summer Festival On The Road – Franciacorta (BS)

Per 4 mesi un ricco palinsesto di eventi: il via lo scorso 19 maggio. Un evento diffuso sul territorio, con numerose iniziative tra food&wine, sport e natura, arte e cultura: questo il format del Franciacorta Summer Festival on the Road, che animerà il territorio fino all'8 settembre. Per quattro mesi la Franciacorta accoglierà turisti e wine lovers con uno stimolante ventaglio di eventi e proposte, che li porterà a scoprirne cantine e produttori agroalimentari, tesori d'arte e bellezze paesaggistiche: una piacevole occasione per trascorre una rilassante vacanza fra le sue colline e il lago d'Iseo.

1 / 8 settembre – 39ª Edizione di ViniMilo – Milo (CT)

La manifestazione di Milo, iniziata lo scorso 23 agosto, è la più antica dedicata ai vini che si tiene sull'Etna. Vi sono spazi dedicati allo street food, ai prodotti Slow Food, mercatini di prodotti bio e km zero, artigianato locale, eventi culturali, musica live, escursioni, approfondimenti e confronti tra i vini Etnei e di altre zone d'Italia e d'Europa.

1 / 14 settembre – 36° Grappolo d'Oro – Chiuro (SO)

Storia, cultura, spettacolo nella manifestazione dedicata alla viticoltura di montagna valtellinese, iniziata il 30 agosto. Edizione dal programma rinnovato, purtroppo anche con l'eliminazione del Concorso Enologico.