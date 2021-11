California Bakery, piano di sviluppo per l’apertura di 80 locali in Italia

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

La via del rilancio di California Bakery, catena salvata dal fallimento dal Gruppo Orlean Invest Holding a cui fa capo il gruppo di ristorazione Ten Food & Beverage, passa per il franchising con l’apertura di una cinquantina di locali in tutta Italia entro un anno. A questi si aggiungeranno altri 30 ristoranti a proprietà diretta con l’obiettivo di raggiungere un giro d’affari di 100 milioni.Questo è il progetto “CB Franci” del Gruppo Orlean Invest Holding, dell'imprenditore Gabriele Volpi. Per i locali si punta su location in strade ad alta affluenza, poli universitari e località turistiche mentre come format si punta su attività che si sviluppano su 100-150 metri quadri, spazi più ampi (150-200 metri quadri) se possibile con dehors.

È anche prevista la riconversione di altri locali pubblici nel format California Bakery. Hai franchisee inoltre verrà fornito un percorso formativo, l’approvvigionamento di materie prime e semilavorati dolci e salati in stile stelle e strisce preparati nella “Farm” di California Bakery prima di essere inviati nei punti vendita prima della cottura, l’assemblaggio e le guarnizioni. Un modello di standardizzazione e innovazione tecnologica dei processi produttivi essenziale dell’opportunità di business offerta al franchisee. Agli imprenditori CB Taste, proprietaria del brand California Bakery, e l’Orlean Invest Holding forniranno il supporto logistico e formativo costante in termini di know-how e back office e la consulenza finanziaria.

Loading...

California Bakery assicura una forte prospettiva di redditività, grazie a unbrand prestigioso e consolidato, e punta a un fatturato totale di 100 milioni di Euro.Il programma di concessione dell'uso del brand in licenza si rivolge a giovani manager, imprenditori ambiziosi e dipendenti coraggiosi, ispirati da una storia di successo e pronti a mettersi in gioco. La passione per il mondo del food & beverage, una sana ambizione, un’accertata capacità economica e doti di leadership saranno le qualità e i valori chiave per i futuri franchisee.