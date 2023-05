California. Lotusland l’opera vegetale della cantante lirica Walska

Ganna Walska è stata una cantante lirica polacca che a un certo punto della sua carriera ha compreso come l'acuto che le stesse più a cuore fosse floreale. Bellissima, selvaggia, appassionata di gioielli che collezionava in forma compulsiva, sposata sei volte, persino con uno yogi, quando smise di affastellare una relazione dopo l'altra, in quel di Montecito nei pressi di Santa Barbara in California, diede sfogo alla propria bulimia emozionale creando Lotusland, il giardino fase più eccentrico d tutti gli Stati Uniti, in cui Cactus, Euforbie, Agavi, ancora Tassi potati secondo lo stile giapponese creano un contesto botanico sullo sfondo delle vette facenti parti della Los Padres National Forest, davvero eccentrico e bizzarro.

Ganna, infatti, litigava un giorno sì e l'alta pure con gli architetti paesaggisti che chiamava per avere consigli. Tanto poi faceva di testa sua, e aveva ragione, alla luce dello spettacolo costituito dal Topiary Garden o dall'agrumeto. Certo, fanno discutere e un po' sorridere le statuine di nani, le composizioni di conchiglie, confusi tra aloe, rose, ulivi. Stupendi sono i Cedri, le antichissime Cicadofite, le Bromelie, le Succulente. Questa cantante lirica venuta dall'Est nel clima torrido della California riuscì ad adattare sé stessa e le sue piante, alle quali dedicò ventidue stanze, come le chiamava lei, nelle quali ancora oggi prosperano.