Call center, Almaviva annuncia la procedura di licenziamento per 308 lavoratori

Almaviva annuncia la procedura di licenziamento per 308 lavoratori di call center. Lo si apprende da fonti sindacali durante il tavolo Covisian in corso al ministero del Lavoro.

La notizia arriva a margine del tavolo convocato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per analizzare la situazione occupazionale della Società Covisian in relazione ai servizi di contact center di ITA Airways, che ha riunito sindacati, i vertici di Covisian, Almaviva, il presidente della Regione Sicilia e il sindaco del comune di Palermo.

Annunciati 308 licenziamenti

Al tavolo era stata convocata anche ITA Airways, che però non si è presentata.

Dalla vertenza Covisian dipende il futuro di 543 dipendenti del call center palermitano, dopo il ritiro della commessa da parte di Ita Airways per i servizi di call center. Dal primo maggio 221 dipendenti Covisian occupati nella gestione del servizio clienti della compagnia aerea saranno senza lavoro. A questo numero si aggiungono ora i 308 di Almaviva, per cui è stata annunciata la procedura di licenziamento.

Orlando: «Assenza ITA molto grave»

«È un fatto molto grave. Il ministero del Lavoro si è sempre reso disponibile a collaborare con Ita per gestire con l'impresa i passaggi più difficili di questi mesi. L'indisponibilità al confronto e la mancanza di riguardo istituzionale non può essere sottovalutata. Chiederò al collega Franco e agli altri ministri coinvolti un confronto per concordare insieme le iniziative conseguenti». Così il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, alla comunicazione da parte di Ita Airways che non si sarebbe presentata al tavolo.