Telemarketing, per i cellulari arriva lo scudo contro le chiamate moleste

Il compito di vigilare sul rispetto delle regole sarà affidato al Garante della Privacy, che potrà irrogare sanzioni pecuniarie pesanti: fino a 20 milioni di euro o, per le imprese, fino al 4% del fatturato mondiale totale dell’esercizio precedente, se superiore.

Come funziona in 4 domande & 4 risposte

1) Se iscrivo il mio numero di cellulare nel registro delle opposizioni potrò ricevere lo stesso telefonate commerciali automatizzate?

No, il regolamento vieta tutte le chiamate pubblicitarie, anche quelle senza operatore. Restano consentite soltanto le telefonate per finalità statistiche degli enti e degli uffici appartenenti al sistema statistico nazionale.

2) Cosa posso fare se nonostante l’iscrizione al registro delle opposizioni dovessi continuare a ricevere telefonate pubblicitarie?

Si potrà chiedere l’immediata cessazione all’operatore che ci sta chiamando che è tenuto a rendere visibile l’identificazione del chiamante o segnalare l’accaduto al Garante per la protezione dei dati personali. Vigilerà sul corretto adempimento delle nuove norme anche l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3) Quali sono le sanzioni se gli operatori non rispettano le nuove norme?

Le sanzioni per la violazione del diritto di opposizione degli utenti sono stabilite dall’articolo 83, paragrafo 5, del regolamento 2016/679 (Gdpr), che prevede l’applicazione di sanzioni amministrative fino a 20 milioni di euro o per le imprese fino al 4% del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente. Nei casi in cui gli operatori non si identifichino, le violazioni siano reiterate e particolarmente gravi può essere disposta nei confronti del titolare della licenza o autorizzazione o concessione anche la sospensione dell’attività per un periodo non superiore ai sei mesi, ovvero la revoca.

4) Se ho dato il consenso per sbaglio a essere contattato mentre compilavo la richiesta per una carta fedeltà e successivamente mi iscrivo al registro delle opposizioni cosa succede?

L’iscrizione annulla tutti i consensi precedentemente resi. Le aziende di telemarketing devono consultare il registro ogni 15 giorni per escludere dalle campagne tutti i numeri presenti. L’utente potrà iscriversi anche più di una volta in modo da annullare eventuali consensi nel frattempo prestati.