Call for Ideas: i progetti degli studenti per rilanciare la vita comunitaria

I cinque studenti del gruppo Uni3Ci - ecco il video in cui presentano il progetto - arrivano da Economia e Psicologia e si sono aggiudicati la possibilità di collaborare con il visual team del Sole 24 Ore Lab24.

Sotto la supervisione dei giornalisti potranno sviluppare un articolo con i dati presentati nel loro progetto, che propone l'istituzione di una banca dati estesa su tutte le sedi della Cattolica dedicata al Terzo Settore per favorire socialità, formazione e collaborazione tra realtà diverse. Il lavoro sarà lanciato sul canale Instagram del quotidiano tramite un piano editoriale ad hoc.

«Siamo grati per l'opportunità offerta dall'Università – ha dichiarato Roberto Bernabò, vicedirettore de Il Sole 24 Ore -. Oggi la sfida per un giornale è costruire una relazione con le nuove generazioni. Lo sguardo avuto dai progetti protagonisti della Call for Ideas è utile per noi. Dialogare con realtà esterne per creare un prodotto non autoreferenziale è un tema centrale per l'informazione oggi e i vostri lavori sono stati stimoli davvero interessanti».

Un premio speciale è stato assegnato al progetto “Restart in our community”, l'idea di otto studenti provenienti da Economia, Lettere e Filosofia, Scienze Politiche e sociali e Scienze Linguistiche e letterature straniere che propone di sfruttare il canale Telegram Communiy UCSC, composto attualmente da 2800 studenti, per ascoltare la loro voce e aiutare i ristoratori di Milano facendo ripartire l'economia locale.

«La prima e unica politica giovanile è quella che dà ai ragazzi le condizioni per fare -ha concluso la prof.ssa Pais - Le vostre proposte ci hanno trasmesso uno sguardo diverso sulla realtà e spero che anche chi non ha vinto possa mantenere il proprio protagonismo partecipando alla realizzazione dei progetti vincitori».