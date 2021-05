Call of Duty Stagione 3, la più ambiziosa di sempre. Ecco le novità

1' di lettura

Benvenuti nell'anno 1984. La Stagione 3 di Call of Duty Black Ops Cold War e Warzone riavvolge il tempo e ci fa ripartire dagli anni 80. Dopo un anno e mezzo la Stagione 3 dei due sparatutto in prima persona di Acrivision si candida a essere una delle più ricche di sempre. Molte le novità: un nuovo look per la mappa di Verdansk in Warzone, quattro nuove mappe Multigiocatore, un nuovo capitolo per la saga Etere Oscuro e la modalità Epidemia, e della nuova attrezzatura in vista delle battaglie future.

Cosa ci è piaciuto.

Le mappe delle Verdansk del passato sono state riscritte e riadattate. Quindi restano una ambientazione familiare ma offrono per esempio la possibilità di esplorare edifici come il piano superiore di Airport.

Call of Duty Warzone, il trailer

Cosa non ci è piaciuto.

La storia ci sarebbe anche: Adler è ancora prigioniero e in attesa di subire il lavaggio del cervello. Il team di Woods è pronta a setacciare tutta Verdansk per ritrovare l’amico. Il cattivo, Stitch, ha già un piano per portare la Russia sul tetto del mondo e poi c’è l’assassino spietato. Insomma, la storia conta il giusto.

Giudizio.

Call Duty è un luna park caotico ed estremo che offre tutto quello che va sul mercato degli shooter in prima persona. Diciamo che è progettato per generare ore e ore di gioco. Ha il limite che prende tutto da tutto. Senza una vocazione precisa. Come per ogni stagione, la Season 3 e il Battle Pass saranno gratuiti per tutti i giocatori. Il Battle Pass contiene oggetti che si possono ottenere gratuitamente o a pagamento. Ricordiamo che ogni arma nel gioco può essere sbloccata solamente giocando.