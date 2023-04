Calligaris raggiunge i 250 milioni di euro. Vendite online al 15% del totale

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Gruppo Calligaris chiude il 2022 con 250 milioni di euro di fatturato, in aumento dell’8,3% rispetto al 2021, e un Ebitda di oltre 47 milioni di euro, anch’esso in crescita rispetto all’esercizio precedente. Con questi numeri, il gruppo di Manzano, in Friuli, che conta al proprio interno cinque marchi (Calligaris, Connubia, Ditre Italia, Fatboy, Luceplan), si conferma tra le dieci aziende più importanti in Italia per dimensioni, con un sensibile miglioramento del reddito operativo.

I risultati, che confermano il trend positivo degli ultimi anni, sono frutto della strategia intrapresa a fine 2017 dalla nuova proprietà e da un’offerta di prodotto che unisce la funzionalità al design innovativo, la sperimentazione alla tradizione, che affonda le radici nel famoso distretto della sedia del Nord-Est italiano.

Tutte le principali categorie di prodotto hanno registrato un significativo incremento del fatturato rispetto al 2021. Calligaris e Connubia hanno chiuso con un fatturato totale annuo di 143 milioni di euro, in crescita del 9% rispetto all’anno precedente. Seguono Fatboy, con vendite per 54 milioni; Ditre Italia, con un fatturato di 33 milioni di euro – in aumento del 18% rispetto al 2021 – e Luceplan, che vede i propri ricavi incrementare dell’8% nel 2022, per un totale di 20 milioni di euro. In tutti i valori dei ricavi, precisa una nota del gruppo, sono escluse le transazioni intercompany.

Proseguono inoltre il percorso di internazionalizzazione dell’azienda, che regista una quota export del 73%, e quello di digitalizzazione, che si traduce anche nella crescita delle vendite online, che raggiungono il 15% del fatturato complessivo, soprattutto grazie al marchio Fatboy.