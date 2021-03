Calma apparente sui listini: quanto può durare?

3' di lettura

La settimana alle spalle ha registrato variazioni poco significative per i principali indici mondiali con rialzi o ribassi entro l’1 per cento. In questo quadro fa eccezione la Borsa di Shanghai che ha lasciato sul terreno circa il 3% e soprattutto perde quasi il 15% dai massimi di metà febbraio. L’Europa continua a fare meglio rispetto agli States con i tecnologici che restano sotto pressione per il rialzo dei tassi a favore dei titoli più ciclici (finanziari in testa). L’oro ha messo a segno un...