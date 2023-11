Calo demografico, soffrono di più i piccoli centri

Questi dati aiutano anche a spiegare come, in base allo scenario previsivo delineato dall’Istat, a fronte di un processo di invecchiamento demografico che avanza inesorabilmente senza risparmiare nessuna delle province italiane, la Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen e la Provincia Autonoma di Trento saranno nel 2042 - insieme a Ragusa – anche le province con l’indice di vecchiaia più basso, che salirà, rispettivamente, da 129 a 212 (ovvero 212 over 65 contro 100 under 15) e da 167 a 242.

Più in generale, mentre l’attuale indice di vecchiaia del Nord-Est supera leggermente la media Italia (188,2 contro 187,6), nel 2042 è previsto un ribaltamento, con il dato del territorio del Nord-Est (288) che si mostrerà inferiore a quello nazionale (304).

