Calzature: export 2019 da record. Micam pronto al calo, ma rilancia sugli Usa Le esportazioni infrangono il muro dei 10 miliardi, trainate dal lusso (la Svizzera è primo mercato con un +26,8% in valore) e dai mercati extra Ue di Marta Casadei

(Agf)

4' di lettura

È il Covid-19, nome scientifico del coronavirus, il tallone d’Achille dell’89esima edizione di Micam, la fiera internazionale delle calzature che si tiene da domenica 16 a mercoledi 19 febbraio a Rho Fiera, con 1.205 espositori di cui 628 italiani e 577 stranieri. Un’edizione che, seppur nell’incertezza, avrebbe potuto aprirsi “rafforzata” da tre dati positivi: secondo le stime di Confindustria Moda, infatti, nel 2019 il valore della produzione ha tenuto (+1,3%, a 7,8 miliardi), le esportazioni di calzature made in Italy hanno sfondato il muro dei 10 miliardi di euro, mettendo a segno un +6,8%, e il saldo commerciale si è attestato poco sotto i 5 miliardi di euro, i n salita del 10,3 per cento.

Invece, con l’epidemia di coronavirus forse al suo picco, la manifestazione è rassegnata a un calo di visitatori «tra il 5 e il 7% e coinvolgerà i compratori cinesi, i buyer provenienti dal Sud-Est Asiatico, ma anche alcune persone che avranno difficoltà a viaggiare», ha spiegato Siro Badon, presidente di Assocalzaturifici e di Micam. Considerando come base di calcolo gli oltre 43 mila visitatori registrati da Micam a febbraio 2019, le defezioni attese sarebbero circa 3.000.

La Cina è un mercato importante per le calzature made in Italy: nono per dimensioni, nei primi 10 mesi del 2019 ha raggiunto quota 260 miliardi di euro, in salita del 9,4% in valore. E, sommato a Hong Kong (280 miliardi, +2,6% in valore sul 2019), diventerebbe il sesto cliente in valore. Stabilire gli effetti a lungo termine del virus, tuttavia, risulta difficile: «Sicuramente ci saranno contraccolpi, è inevitabile. Oggi però non possiamo fare una stima concreta», ha detto Badon, riportando la stima della Camera della Moda: «un calo nell’export italiano di un punto e mezzo».

Le nuvole che si addensano sul 2020 non sono solo quelle legate all’emergenza sanitaria: l’instabilità in Medio Oriente, il calo dell’export in Germania, uniti alla flessione della produzione in volume (-3,1%) e al mercato domestico in perenne crisi (eccetto le sneaker), fanno da cornice a un 2020 ricco di incertezze. Un anno in cui, oltretutto, cresce la consapevolezza del fatto che le sanzioni imposte alla Russia abbiano avuto ripercussioni importanti su tutti i distretti italiani: «Il valore del mercato russo nel 2019 è meno della metà di quello del 2013 - ha detto Badon - con le Marche e l’Emilia Romagna che, rispetto al 2018, hanno registrato rispettivamente -14,7% e -18,4 per cento».

La ricetta per uscire indenni da questo scenario fa leva sui punti di forza dell’industria: «Noi continuiamo a fare scarpe di qualità - dice Badon - e produciamo sempre di più per l’altagamma. Ormai un terzo delle esportazioni va alle griffe del lusso». Lo dimostrano, ancora una volta, le cifre: la Svizzera, sede e hub logistico dei più grandi player del lusso, è il primo mercato della calzatura italiana (1,5 miliardi in valore) emette a segno crescite record (26,8%). Subito dietro, la Francia (+9,3% in valore e +6,4% in volume). Proprio in risposta a questa domanda crescente, ben 3 dei padiglioni di Micam 89 saranno dedicati ai prodotti di lusso.