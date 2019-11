Calzature, il Politecnico del Brenta cambia passo di Barbara Ganz

3' di lettura



Nella Riviera del Brenta – a cavallo fra le province di Venezia e Padova - si producono calzature da donna di tipo classico e di fascia medio-fine e fine per i marchi più prestigiosi della moda italiana e internazionale. Una produzione che vanta oltre sette secoli di tradizione, a partire dai “Calegheri” veneziani, per poi svilupparsi verso la fine del XIX secolo. Lungo il Brenta la produzione di calzature si sviluppa alla fine dell’800. Nel 1898 Voltanfonda apre a Stra la prima grande fabbrica di scarpe e nel 1923 nasce la “Scuola di disegno per arti e mestieri” con sede a Villa Pisani. Nel 1961 nasce Acrib, l’associazione di categoria, e nel 1976 viene fondato il Consorzio Maestri Calzaturieri del Brenta.

Oggi il distretto produce circa 19 milioni di paia di calzature di alta moda/lusso, di cui il 91%viene esportato. Un settore alle prese con un complesso ricambio generazionale: in Veneto ci sono oltre 60mila dipendenti nel settore abbigliamento, pelletteria e calzatura, ma un terzo di questi ha oltre 50 anni.



Imprenditori in cattedra

Nel 2001 nasce il Politecnico calzaturiero, con uno stretto legame con gli imprenditori e le aziende: i «docenti» sono imprenditori, stilisti, modellisti e tecnici di studi o aziende di calzature. Per diplomati e laureati propone la Scuola di Design e tecnica della calzatura e della pelletteria, corsi brevi finalizzati all'inserimento lavorativo (finanziati da Fondi regionali o da agenzie interinali) e poi c’è l’ITS Cosmo –Istituto tecnico Superiore.

E oggi il Politecnico Calzaturiero della Riviera del Brenta pone le basi per un futuro polo formativo tecnico professionale a servizio dell’industria della moda italiana: lo fa tramite un comitato di indirizzo appena insediato. Lo annunciano il presidente dell’Associazione degli Industriali di Venezia Vincenzo Marinese e il presidente del Politecnico Calzaturiero Franco Ballin. Il gruppo di lavoro – spiegano - è formato da “rappresentanti del mondo economico, finanziario, imprenditoriale e formativo, con grande esperienza in ambito internazionale e una spiccata sensibilità ai temi dell’istruzione e della preparazione dei giovani”.



I componenti del gruppo di lavoro