Calze da neve, ora sono in regola ma solo se nuove

I punti chiave Gli obblighi invernali

Via libera all’uso delle calze da neve in alternativa alle gomme invernali e alle catene. Ma è un’apertura solo apparente: vale solo per le calze omologate con la nuova norma internazionale Uni En 16662-1:2020, mentre di fatto negli ultimi nove anni nessuno è stato multato perché utilizzava questo dispositivi comodi ed economici quando il fondo diventa scivoloso a causa di neve o ghiaccio.

La novità è riportata nella circolare del ministero dell’Interno protocollo 300/STRAD/1/35611/.U/2022, che riassume la questione e anticipa un nuovo Dm del Mit che potrà essere emanato solo da gennaio. Il precedente Dm sulla circolazione invernale obbliga a percorrere molti tratti con gomme “invernali” montate o con catene da usare all’occorrenza, ma la precedente norma tecnica su queste ultime (la Uni-11313) prendeva in considerazioni solo i dispositivi in metallo e non quelli in tessuto - pur molto resistente - come le calze. La lacuna è stata colmata solo nel 2020, ma nel frattempo si poteva circolare lo stesso perché pendeva un ricorso al Consiglio di Stato (bocciato a maggio 2021) e il ministero aveva disposto di non applicare sanzioni.