Il marchio è da tempo e profondamene impegnato nella difesa dell'ambiente. Dal punto di vista della produzione, nel 2021 Calzedonia ha realizzato il 7% di capi in materiali a basso impatto ambientale, quota che è arrivata al 24% nel segmento mare, che ha permesso al gruppo veneto le emissioni di oltre 30mila tonnellate di CO2. La collezione mare 2022 propone la linea di costumi basici Indonesia in più colori e modelli, realizzata con un filato ricavato dal riciclo di bottigliette di plastica PET: 5 bottigliette di plastica da mezzo litro per i due pezzi, 7 per gli interi. La proposta di costumi green nel 2022 si amplia raggiungendo il 31% sul totale di collezione.

