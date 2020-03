Calzedonia riconverte la produzione, arrivano nuove donazioni

L’impegno di tutti i brand del gruppo Miroglio

I brand del gruppo Miroglio che hanno siti e-commerce attivi (Caractére, Fiorella Rubino, Elena Mirò, Motivi e Oltre) lanciano una campagna solidale a sostegno dell’emergenza sanitaria in corso. L’iniziativa prevede che per ogni capo acquistato online verrà donata una mascherina alla Regione Piemonte, che le destinerà a chi ne ha bisogno tramite l’Unità di Crisi. Il Gruppo Miroglio è stato tra le prime aziende sul territorio a rispondere alla richiesta della regione e, grazie alla tecnologia e all’esperienza dei dipendenti della Stamperia di Govone e dell’Atelier Miroglio Fashion con i suoi partner, è riuscito in tempi rapidi a riconvertire una parte della propria linea per la produzione di mascherine. Da oggi, con questo progetto, Miroglio intende coinvolgere anche la propria community di clienti per dare insieme un nuovo contributo in questo momento di difficoltà. Tutte le iniziative dei brand saranno riunite e veicolate attraverso l’hashtag #orgogliomiroglio.

Bulgari diversifica il sostegno, passando ai disinfettanti

Instancabile l’impegno di Bulgari, che continua a sostenere la comunità scientifica e medica: un mese dopo aver annunciato un’importante donazione all’ospedale Spallanzani per l’acquisto di un nuovo microscopio 3D ad alta definizione estremamente all’avanguardia e indispensabile per la ricerca, Bulgari ha annunciato il suo ulteriore contributo allo sforzo nazionale per prevenire, combattere e debellare il Covid-19. Il gioielliere romano ha deciso di produrre insieme al suo storico partner di fragranze, ICR (Industrie Cosmetiche Riunite, Lodi), diverse centinaia di migliaia di flaconi di gel disinfettante per le mani da fornire in via prioritaria a tutte le strutture mediche attraverso il coordinamento del Governo Italiano. La produzione prevede 6000 pezzi al giorno fino ad arrivare ad un totale di 200.000 pezzi in circa due mesi.

A Empoli, dalla pelle alle mascherine

Uno dei punti di forza di Pellemoda e Hostage, aziende di Empoli leader della produzione di capi in pelle e in tessuto per i più importanti brand del lusso internazionale, è la capacità di adattarsi alle richieste creative dei designer, interpretandone l’idea e la visione estetica, per tradurla in prodotti di impeccabile fattura. Ora i fratelli Azzurra e Giampaolo Morelli ceo di Pellemoda, e il loro socio Martino Mazzoni di Hostage, hanno deciso, a partire dal 23 marzo, di riconvertire una parte della loro produzione, proprio in funzione delle necessità legate al contagio da coronavirus, per la realizzazione di mascherine protettive.

Il contributo di Vanity Fair

Dopo aver pubblicato un numero speciale dedicato a Milano e all’Italia, distribuito gratuitamente nelle edicole della Lombardia, Vanity Fair conferma il suo impegno nel voler trasmettere un messaggio di speranza, di forza, di coraggio e soprattutto di gratitudine nei confronti di chi sta combattendo questa lotta globale in prima linea in Italia contro il virus Covid-19. È proprio dedicato a medici, infermieri, farmacisti, operai, impiegati, volontari e lavoratori coinvolti nella lotta il nuovo numero del settimanale, in edicola dal 25 marzo per due settimane. L’intero ricavato delle vendite in edicola sarà devoluto all’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, uno dei più in difficoltà in questo momento.