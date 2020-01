Calzedonia torna a correre e i ricavi 2019 toccano i 2,4 miliardi Fatturato in aumento del 4,7%, negozi a quota 4.859, investimenti per espandersi in Stati Uniti, Cina e Giappone. Punto di forza del gruppo, la diversificazione, dall’intimo al food di Giulia Crivelli

Julia Roberts nel making of della campagna Calzedonia

Un aumento del fatturato del 4,7% a cambi correnti e di poco inferiore a cambi costanti (+4,4%): un andamento positivo che ha portato il gruppo Calzedonia a chiudere il 2019 con 2,411 miliardi di ricavi, confermando l’azienda guidata da Sandro Veronesi come una delle pochissime, nel nostro sistema moda, a superare i 2 miliardi. Anche in altri settori, a guardar bene, non sono molti i gruppi italiani ad aver archiviato il 2019 con buoni tassi di crescita. A maggior ragione se circa metà del fatturato viene dal mercato interno (il 44% nel caso di Calzedonia) e se il target di riferimento non è il lusso, settore che si è dimostrato resiliente a ogni rallentamento economico, almeno nello scorso anno.

Per il 2020 infatti bisognerà valutare l'effetto dell'epidemia di polmonite acuta causata dal coronavirus: quella precedente (la Sars del 2002-2003) ebbe conseguenze negative persino sull'alta gamma, vista la crescente importanza dell'Asia e della Greater China in particolare per i beni di lusso. In diciotto anni lo scenario dei consumi è però completamente cambiato e il canale dell'e-commerce è l'alternativa perfetta quando si è chiusi in casa per evitare ogni contagio.

Sandro Veronesi, fondatore e presidente del gruppo Calzedonia, che ha sede in Veneto





Lo scenario asiatico

Il gruppo Calzedonia, anche in caso di scenari negativi legati al coronavirus, ha però due vantaggi su molte altre aziende della moda e del lusso: primo, al momento è poco presente in Cina e lo shopping fatto da turisti cinesi (previsti in forte calo sempre a causa della nuova epidemia) in Europa interessa altre fasce e tipi di prodotto. Secondo, tra le aree in cui il gruppo ha investito di più (200 milioni in tutto sul fronte commerciale) c'è proprio l'e-commerce: nel 2019 sono state fortemente potenziate le infrastrutture tecnologiche e digitali, con l'obiettivo di integrare sinergicamente la rete di punti vendita fisici con l'online e offrire la vera omnicanalità.

Portafoglio diversificato

Quando si dice che in Italia non esistono conglomerati di settore, a differenza della Francia, in fondo ci si dimentica di Calzedonia, che ha un portafoglio ricco e variegato: oltre al marchio che dà il nome al gruppo (calze e costumi da bagno), ci sono Tezenis (intimo accessibile per tutta la famiglia), Intimissimi, Intimissimi Uomo, Falconeri (abbigliamento e accessori in filati pregiati), Atelier Emé (abiti da sposa e da cerimonia) e Signorvino, il format più innovativo del gruppo. Nato dalla passione di Sandro Veronesi per l'enologia, è una catena di ristoranti-enoteche dove si possono degustare specialità gastronomiche e acquistare vini e liquori di fasce diverse.