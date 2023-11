Cambia decreto migranti, minori nei Centri fino a 45 giorni

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Il terzo decreto sui migranti, conosciuto come “Cutro 2”, ora all’esame dell’Aula della Camera, modifica la disciplina sull’ accoglienza dei minori. Con il testo, licenziato ieri dalla Commissione Affari Costituzionali e riformulato con alcuni emendamenti del relatore, Francesco Michelotti (FdI), si estende da 30 a 45 giorni il tempo massimo di permanenza dei minori nelle strutture di prima accoglienza. E, in caso di flusso migratorio significativo, i Centri potranno ospitare fino al 50% di persone in più rispetto al limite di capienza fissato. I minori che abbiano compiuto i 16 anni saranno ospitati nei centri per gli adulti.

Migranti con più di 16 anni in Centri per adulti per 5 mesi

I minori migranti non accompagnati che hanno compiuto i 16 anni potranno finire nei Centri di accoglienza per gli adulti per 5 mesi. Il decreto che riforma la disciplina di accoglienza degli stranieri prevedeva che il periodo di permanenza di questi minori fosse di 90 giorni. Ma ieri, con un subemendamento presentato in Commissione Affari Costituzionali, dal deputato della Lega Igor Iezzi, ai 90 giorni se ne potranno aggiungere altri 60, arrivando così a complessivi 150 giorni. È questa una delle misure più contestate dalle opposizioni.

Loading...

Governo chiede il voto di fiducia su decreto migranti

Il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani (FdI) ha chiesto, per conto del governo, il voto di fiducia sul provvedimento. La Camera è stata così convocata per lunedì 27 novembre alle ore 12.

Scontro sulle donne vittime di abusi e violenze

Scontro tra maggioranza e opposizione sulle donne migranti vittime di abusi e maltrattamenti. La maggioranza ha detto no, in Commissione Affari Costituzionali della Camera, agli emendamenti presentati dall’opposizione al decreto migranti, relativi alle donne abusate. «Avevamo proposto - spiega il deputato di Avs Marco Grimaldi - che le donne migranti che avevano subito torture, abusi o maltrattamenti venissero ospitate direttamente nei Centri antiviolenza. Ma la maggioranza ha detto che la loro permanenza in questi Centri sarebbe dovuta avvenire senza alcun aggravio di spesa per le casse dello Stato. Il che significava penalizzare queste strutture così necessarie, che di fatto avrebbero smesso di funzionare». «Abbiamo anche chiesto che i Centri venissero finanziati con i fondi parlamentari - aggiunge - ma ci hanno detto di no». Così «cercheremo di riproporre la questione con degli ordini del giorno che presenteremo direttamente in Aula subito dopo il voto di fiducia» al decreto. Ma di ordini del giorno al testo del Governo ne verranno «presentati moltissimi» perché questo, incalza il segretario di +Europa Riccardo Magi «è un provvedimento indegno e disumano» con il quale le opposizioni, assicura anche Grimaldi, «continueranno a battersi».

412 in hotspot Lampedusa, 232 in partenza

Intanto sono 412, fra cui 39 minori non accompagnati, i migranti ospiti dell’hotspot di Lampedusa dove ieri 180 sono stati trasferiti con in aereo Oim per Bari e Napoli e 415 con il traghetto di linea Paolo Veronese verso Porto Empedocle. Per la mattinata, su disposizione della Prefettura di Agrigento, è previsto il trasferimento di altre 232 persone con la motonave Galaxy che giungerà in serata a Porto Empedocle. Gli sbarchi, causa mare agitato, sono fermi da mercoledì.