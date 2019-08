Cambia l’Euribor, per le banche italiane conto fino a 2 miliardi La riforma dei benchmark <i/>del mercato monetario dell’area euro si avvicina a grandi passi, potrebbe cogliere impreparate molte banche che ancora non hanno messo bene a fuoco la questione e rischia di presentare al sistema finanziario italiano un conto fino a due miliardi di euro, secondo le stime di Boston Consulting di Maximilian Cellino

Mutui, slitta di due anni la riforma dell’Euribor. Ecco cosa cambia

Prima il tasso overnight Eonia rimpiazzato da €STR, poi il nuovo Euribor determinato attraverso una metodologia ibrida. La riforma dei benchmark del mercato monetario dell’area euro si avvicina a grandi passi, potrebbe cogliere impreparate molte banche che ancora non hanno messo bene a fuoco la questione e rischia di presentare al sistema finanziario italiano un conto fino a due miliardi di euro. A mettere in guardia gli istituti di credito sul tema dei tassi di riferimento che regolano attività finanziarie per qualcosa come 24mila miliardi di euro è la Bce per conto del gruppo di lavoro sui tassi free risk dell’Eurozona, mentre la stima del potenziale impatto deriva da un calcolo realizzato per Il Sole 24 Ore da Boston Consulting Group (Bcg).

I rischi della riforma

La data chiave più vicina della rivoluzione sui benchmark europei cade il prossimo 2 ottobre, giorno in cui cesserà il calcolo dell’Eonia e si procederà alla sostituzione con €STR (acronimo di euro short-term rate) dando così il via a un processo che si concluderà alla fine del 2021 dopo una fase transitoria durante la quale il vecchio indicatore potrà essere ricavato dal nuovo aggiungendo un valore pari a 8,5 punti base. Uno dei punti salienti del cambiamento di metodologia di rilevazione, sul quale il documento diffuso insiste in modo particolare è lo slittamento alla data successiva della pubblicazione del tasso: la mattina del 2 ottobre, per esempio, avremo i dati rilevati il giorno precedente e su questi ci si baserà per l’indicizzazione dei prodotti finanziari.

Oltre che su tale questione, il gruppo di lavoro richiama l’attenzione delle banche sulle azioni da compiere in vista del cambiamento di regime. Due sono in particolare le direzioni, la prima interna: esaminare cioè il proprio inventario delle transazioni e degli ambienti di sistema interessati per valutare le modifiche necessarie a far fronte all’appena accennato cambiamento nel tempo di pubblicazione dell’Eonia e a preparare team pertinenti per una migliore supervisione durante il periodo di passaggio.