Cambia il modo di vivere il ristorante: meglio pochi piatti e molto verde

In questi mesi sono cambiati le preferenze degli italiani al ristorante. The Fork ne ha identificate alcune svolgendo una indagine in occasione dei TheFork Restaurants Awards, il premio che ha l'obiettivo di valorizzare le nuove aperture o nuove gestioni avvenute tra gennaio 2019 e agosto 2021. Il 15 novembre saranno svelati i 10 ristoranti più votati dagli utenti di TheFork, che hanno potuto esprimere la propria preferenza fino allo scorso 24 ottobre tra 64 ristoranti nominati dai Top Chef italiani coinvolti da Identità Golose.

Proprio questa selezione permette di avere un’anteprima molto interessante della cultura gastronomica che si è affermata negli ultimi tempi nel nostro Paese. In attesa di sapere chi si porterà a casa il premio, dunque, ecco quali sono i trend emersi dall'analisi delle nuove insegne preferite dai grandi Chef italiani.

Green take away: andare al ristorante e tornare a casa con una piantaSi rafforza una tendenza che unisce il piacere del ristorante a quello dello shopping eco, dai vestiti ecosostenibili alle piante fino alle stoviglie in materiali naturali. Sempre più spesso è possibile recarsi al ristorante e fare allo stesso tempo shopping in corner green irresistibili.

Cucina espressa: quando la lentezza è un must Ogni piatto non è mai uguale, anche a parità di ingredienti e preparazione. Ognuno ha una storia a sé. Si conferma saldamente l'apprezzamento per la “cucina espressa”, che esalta e premia l'importanza dell'attesa. Perché ogni singolo piatto è preparato da zero, ogni ingrediente è scelto in modo maniacale per offrire al cliente un particolare aroma, una specifica sensazione, un abbinamento mai osato in un trend che ormai non riguarda solo i ristoranti con molte stelle.

Architetture industrial e look botanicoÈ dimostrato che gli stimoli visivi influiscono sulla percezione del gusto. Molte delle nuove aperture nominate ai TheFork Restaurants Awards 2021 sembrano saperlo molto bene, mostrando una cura particolare non solo negli arredi ma anche nelle luci e perfino nella musica di sottofondo. Comode sedie in velluto dal gusto retrò sono onnipresenti, spesso in contrasto con architetture dal mood industrial, con mattoni a vista, volte a botte e sempre con il contorno di un'illuminazione delicata, soffusa e calda. Cucina e brigata a vista, infine, sono un must sempre più diffuso e apprezzato, insieme alla grande presenza di piante e punti verdi, sui muri e perfino sui soffitti.