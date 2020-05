Cambia il ruolo del punto vendita, con logiche e investimenti per progettarlo Anche chi ha apprezzato gli acquisiti online non è certo di proseguire con il canale digitale e pensa di tornare alla fisicità per gli acquisti di Giovanna Prina *

(ANSA)

Anche chi ha apprezzato gli acquisiti online non è certo di proseguire con il canale digitale e pensa di tornare alla fisicità per gli acquisti

4' di lettura

I cambiamenti nel Retail degli ultimi anni, con la multicanalità e la nascita del modello “omni-channel”, hanno reso il negozio fisico un luogo totalmente differente da quello dei suoi esordi, quando era l’unico punto di contatto con la clientela. La riapertura dopo l’emergenza Covid darà un altro “scossone” al suo ruolo e lo porterà a cambiare volto un’altra volta. Prima dell’emergenza, il punto vendita nonostante il cambiamento di ruolo imposto dagli altri canali non sembrava aver perso il suo valore. I dati della Global Consumer Insights Survey di PwC presentati a fine 2019 evidenziavano come anche per Millennials e Generazione Z il punto vendita rappresenta ancora un riferimento importante per gli acquisiti. Lo frequentavano per le loro spese e, negli ultimi tre anni, avevano addirittura aumentato in modo significativo la frequenza di utilizzo rispetto al passato.

Leggi anche Progettare percorsi di tutoring per formare al mestiere nei punti di vendita

Per loro, ma anche per i clienti di altre generazioni, il punto di vendita fisico resta quindi un luogo di socializzazione, di scambio, di vicinanza e di confronto: elementi che continuano ad essere importanti almeno quanto la comodità, la velocità e la convenienza degli altri canali. Durante l’emergenza Covid il punto vendita è tornato ad essere un punto di riferimento, o meglio di “desiderio”. Il punto vendita diventa un luogo dove ritrovare relazione e “normalità” e nella scelta.

Una ricerca condotta da Boston Consulting Group ha coinvolto i consumatori durante 8 settimane di lockdown su come pensano di modificare i loro comportamenti e le loro abitudini di acquisto dopo la riapertura. Alcuni dei risultati dicono che l’attitudine verso l’acquisto nel PV non cambierà molto. Anche chi ha apprezzato gli acquisiti online non è sicuro di proseguire nel tempo con il canale digitale e pensa di tornare alla fisicità per i propri acquisti. Quello che sicuramente è cambiato sono i criteri di scelta dei punti vendita dove fare i propri acquisti: l’applicazione di misure e procedure di sicurezza è al primo posto.

Leggi anche Creare innovazione: quattro consigli pratici per avere un contesto favorevole

Il punto di vendita quindi, pre e post Covid, non è più solo il luogo dove fare un acquisto e prelevare un prodotto, ma sempre di più uno spazio dove devono essere presenti tutte le leve per dimostrare chi è il brand e permettere al cliente di vivere un’esperienza di valore e in sicurezza. Di fatto, i canali alternativi hanno dato negli ultimi anni al punto vendita un ruolo meno importante ma più rilevante:

1) Meno importante perché non è più la fonte principale di fatturazione e di garanzia della marginalità.

2) Più rilevante perché è il luogo dove il cliente può mettere alla prova tutte le promesse che ha ricevuto e, attraverso l’esperienza fisica, costruirsi un’immagine dell’azienda e del brand difficilmente modificabile.