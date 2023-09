Cambia la sanatoria sugli scontrini. Contributo extra per la luce in base ai figli

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Bonus carburanti per le famiglie in difficoltà, proroga per il quarto trimestre dell’anno (da ottobre a dicembre) degli sconti in bolletta per i cittadini meno abbienti che sarà crescente con il numero di componenti del nucleo familiare. Sono le principali misure contenute nel decreto legge sul tavolo del Consiglio dei ministri che si è concluso intorno alle 17,30 dopo circa un’ora di riunione.

Sanatoria degli scontrini

Nel testo che arriva sul tavolo dei Consiglio dei ministri cambia la sanatoria sugli scontrini. Le violazioni su scontrini, fatture o ricevute fiscali potranno essere regolarizzate con il ravvedimento operoso. I contribuenti che dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023 abbiano commesso una o più violazioni degli obblighi in materia di certificazione dei corrispettivi potranno rimuoverle mediante il ravvedimento operoso, il cui perfezionamento deve avvenire entro il 15 dicembre 2023. Le violazioni possono essere constatate fino al 31 ottobre 2023 e non devono essere state già oggetto di contestazione entro il perfezionamento del ravvedimento.

Loading...

Bonus carburanti

Il bonus carburanti per le fasce deboli (cento milioni di euro) verrà caricato sulla social card “Dedicata a te”. L’ammontare del contributo sarà stabilito entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto con un provvedimento ad hoc del ministero delle Imprese e del Made in Italy: dovrebbe aggirarsi attorno agli 80 euro (circa un pieno di benzina per un’utilitaria).

Contributo extra per la luce: cresce con i figli

Previsto poi un contributo straordinario per il quarto trimestre (ottobre, novembre e dicembre) ai titolari del bonus sociale elettrico. Il contributo straordinario sarà «crescente con il numero di componenti del nucleo famigliare secondo le tipologie già previste» per il bonus sociale. Sarà l’Arera a definire la misura del contributo ripartendo nei 3 mesi l’onere complessivo in base ai consumi atteso. Per il bonus, che sostituisce quello per il riscaldamento previsto nel decreto di marzo scorso, è autorizzata una spesa massima pari a 300 milioni per il 2023.

Acquisto primo casa under 36

Nel decreto trovano spazio anche l’incremento del fondo integrativo per le borse di studio per gli studenti universitari (+7,5 milioni di euro) e la proroga dei termini in materia di agevolazioni per l’acquisto della prima casa per gli under36: la scadenza per le domande viene posticipata di tre mesi dal 30 settembre al 31 dicembre 2023.