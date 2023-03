Cambia il test d’ingresso a Medicina: ecco la Guida in 64 pagine del Sole 24 Ore

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Il 2023 è un anno di svolta per gli aspiranti camici bianchi. Per tante ragioni. In primis perché possono tentare il test di medicina già ad aprile anziché a settembre; in secondo luogo, perché affrontano una delle prove individuali, online ed “equalizzate” del Cisia anziché il quiz unico nazionale redatto dal tandem ministero dell'Università/Cineca, che tanti errori e ricorsi ha generato in passato. E poi perché, volendo, possono riprovarci già a luglio (dal 15 al 25) oppure - se hanno deciso, come è possibile da quest'anno, di iscriversi già in quarta superiore - nel 2024. Ammesso che il sistema voluto dal governo precedente (e confermato dall' esecutivo in carica) per l'ingresso a Medicina (in lingua italiana, perché per l'inglese manca ancora una decisione, ndr) sopravviva alla riflessione in corso.



Il cantiere sempre aperto

Le prove online al via il 13 aprile si svolgono mentre il cantiere per la loro revisione è aperta. Una commissione nominata dalla ministra Anna Maria Bernini e presieduta dall'ex rettore della Sapienza, Eugenio Gaudio, dovrebbe formulare dopo Pasqua la sua proposta per migliorare l'accesso programmato. Ma è presumibile che restino sia i Tolc sia il numero chiuso. Nelle ristrettezze di spazi e di fondi che gravano sulle nostre università è difficile calare dall'alto il tanto sbandierato (ora dal centrodestra, in passato anche dal centrosinistra) “modello francese” che sposta alla fine del primo anno il redde rationem.



Loading...

La corsa dei 70mila

Qualche margine esiste invece sui posti a bando. Che vanno raccordati di più e meglio con le specializzazioni, in un orizzonte di dieci anni: tanti ne servono agli aspiranti medici per laurearsi e specializzarsi. Al momento gli slot provvisori sono 14.787, qualche decina in più del 2022. Ma si potrebbe arrivare almeno a 18mila. I candidati non mancano se è vero che già alla prima sessione dei Tolc, in calendario dal 13 al 22 aprile, si sono iscritti in più di 70mila.

La Guida in edicola il 4 aprile

È a loro che si rivolge la Guida di 64 pagine che sarà in edicola martedì 4 aprile con Il Sole 24 Ore, a un euro più il prezzo del quotidiano. Con l’obiettivo di informare e orientare. Sia sul Tolc che, più in generale,sul futuro della professione.