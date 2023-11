Cambiamento climatico: ecco quali regioni europee saranno più colpite

Ascolta la versione audio dell'articolo

Gli effetti del cambiamento climatico si fanno sentire, inutile negarlo. Caldo torrido, alluvioni, “medicane” o uragani mediterranei, distruzione e danni sono ormai quasi una costante. A pagare il conto più salato in Europa, nel 2023, sono stati Portogallo, Spagna e Italia. Nel nostro Paese, tra Emilia-Romagna e Marche, le piogge hanno fatto straripare 23 fiumi, causando ben 14 morti. Un milione le persone colpite, 30 mila costrette a lasciare le case, mentre i danni ammontano a 5 miliardi di euro. A questo elenco tragico si è aggiunta nelle ultime settimane anche la Toscana dove ci sono state, i primi giorni di novembre, sette vittime.

Temperature record a giugno e luglio 2023

Tutta “colpa” del cambiamento climatico e di “eventi meteo estremi” che, nell’Europa Meridionale, hanno fatto classificare giugno 2023 come «il più caldo mai registrato». Ma sono record che sono destinati a durare poco. Il quadro riepilogato nella relazione annuale sullo “Stato delle regioni e delle città”, predisposto dal Comitato delle Regioni europee, preannuncia «temperature destinate a salire» con «significative conseguenze» per ambiente, persone e attività produttive. Se a questi elementi si aggiungono gli incendi, tutto si complica. Come avvenuto in Grecia, in particolare nell’isola di Corfù, dove sono divampati simultaneamente 60 roghi, cui è seguita l’evacuazione di oltre 19 mila persone. Il Copernicus Climate Change Service ha poi confermato che la temperatura media globale per luglio 2023 è stata «la più alta mai registrata per qualsiasi mese».

Ondate di calore fatali

In questo contesto preoccupano i decessi causati dalle ondate di calore, i cosiddetti «eventi meteorologici e climatici ad alto impatto». Un fenomeno che vede al primo posto l’Italia, seguita da Portogallo, Spagna, Grecia e Romania. E poi alcune regioni della Francia del Sud e altre della Germania.I numeri riferiti all’Italia tra il 2015 e il 2022 parlano di 350 decessi per milione di abitante in Toscana, Liguria, Piemonte e parte della Lombardia e (nel continente europeo) buona parte della Spagna. Poco più in basso Sardegna, Sicilia, Calabria e Basilicata con una media compresa tra i 300 e i 350 per milione. Più bassa la percentuale della Puglia con un dato contenuto tra i 150 e i 200 morti per milione. A questi numeri si aggiungono quelli dei decessi legati alle emissioni di inquinanti atmosferici che, secondo l’Agenzia europea dell’ambiente «causano la morte prematura di 315.000 persone all’anno», l’equivalente di un’intera città di medie dimensioni come «Nantes, Timișoara in Romania, Bonn o Bari».

Una conta dei danni in continua crescita

L’altra faccia dei cambiamenti climatici è rappresentata dai danni provocati dagli eventi disastrosi e dai costi per la ricostruzione. La stima indica per il 2017 un importo che oscilla tra i 277 e i 433 miliardi di euro, circa il 2-3 % del prodotto interno lordo dell’Unione europea. Ma anche questa deve essere aggiornata in peggio ed è motivo di allerta tra gli stati europei, soprattutto in Italia, in Spagna e nel sud della Francia dove, nella proiezione per i prossimi decenni sono molte le regioni in cui le infrastrutture critiche rischiano di subire danno per i cambiamenti climatici nell’ordine di un miliardo all’anno.

Secondo uno studio di Eurostat, gli eventi meteorologici estremi, cresciuti del 2% all’anno nell’ultimo decennio, hanno causato nello stesso periodo «oltre 145 miliardi di euro di perdite economiche nell’Unione europea».A pagare il prezzo delle catastrofi legate al clima sono le reti elettriche, quelle di trasporto e i sistemi di informazione e comunicazione. Se non si inverte questa rotta, le regioni costiere sono quelle più a rischio: «Potrebbero subire perdite economiche di circa 39 miliardi di euro all’anno entro il 2050 e fino a 960 miliardi di euro all’anno verso la fine del secolo».