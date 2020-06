Cambiano i tempi e cambiano anche le relazioni umane. Una nuova scienza le studia: l'HCE È in edicola dal 4 giugno con Il Sole 24 Ore il manuale sul metodo HCE, Human Connections Engineering, a firma di Paolo Borzacchiello e Luca Mazzilli

È in edicola dal 4 giugno con Il Sole 24 Ore il manuale sul metodo HCE, Human Connections Engineering, a firma di Paolo Borzacchiello e Luca Mazzilli

L'acronimo è HCE, e sta per “Human Connections Engineering”.

Il metodo HCE spiega come rapportarsi con la realtà che ci circonda sfruttando cinque tipi di intelligenza: strategica, comportamentale, ambientale, linguistica ed emotiva. È limitante infatti dire che le persone “comunicano”; le persone “interagiscono”.

Se vogliamo interagire in modo efficace con noi stessi e con qualunque interlocutore dobbiamo superare le vecchie regole della comunicazione e affidarci allo studio scientifico di variabili come ambiente, stati d'animo, cocktail ormonali, neurosemantica, look, paradigmi cognitivi e così via. Soprattutto dobbiamo conoscere e studiare come queste variabili interagiscono le une con le altre.

È questo il fulcro del nuovo libro “HCE. La scienza delle interazioni umane”, di Paolo Borzacchiello e Luca Mazzilli, il manuale che rivela le scoperte e le tecniche innovative di questa nuova scienza umana, che studia le variabili coinvolte in ogni interazione tra persone e le tecniche per influenzarle.

Il testo – per la prima volta raccolto in un volume edito da Gribaudo e dal 4 giugno anche presente in edicola per un mese con Il Sole 24 Ore - è destinato a rivoluzionare qualsiasi approccio precedente e le modalità che utilizziamo per interagire - spesso inconsciamente - con noi stessi e con gli altri in ufficio, con i clienti o nella vita quotidiana. In ambito business, HCE rappresenta lo strumento più completo per gestire con successo qualsiasi negoziazione e trattativa commerciale.

Insegna i segreti del profiling, l'approccio che viene usato anche nelle tecniche investigative, per conoscere la persona che si ha davanti e quindi poter interagirvi al meglio.