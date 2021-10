«Cambiare per continuare a competere»

Mutamenti -. aggiunge Bianchi - a cui si aggiungeranno gli interventi che il Presidente del Consiglio Mario Draghi sta portando avanti con grande grande determinazione, sulla concorrenza, sul fisco, sulla giustizia e sulla formazione, per citarne solo alcuni.

«Abbiamo vissuto momenti drammatici - conclude - ma stiamo cavalcando un periodo di grande ripresa e di importanti mutazioni. Abbiamo davanti a noi sfide enormi, ma grandi opportunità e soprattutto la consapevolezza di poter incidere profondamente sul nostro futuro e soprattutto su quello dei nostri figli».

La sfida cruciale - spiega il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Bruno Tabacci - è ora quella del Pnrr, occasione unica e non ripetibile per cambiare il Paese, operazione «complicata ma alla nostra portata». Cruciale anche per non disperdere il patrimonio di fiducia che l’Italia si è conquistata con la guida di Draghi. Anche in questo caso occasione unica, in cui non esiste un secondo tempo per rimediare o un piano B.

Tabacci concorda sulla necessità di rilancio delle infrastrutture locali anche se avanza più di un dubbio sulla tratta autostradale Cremona-Mantova, a lungo agognata dal territorio. «Deve essere sostenibile con le tariffe - spiega - e ciò che accade alla Bre.Be.Mi, dove il traffico è ridotto e inferiore alle attese, conferma i miei dubbi sulle tratte interregionali. Per intendersi, non stiamo parlando dell’Autostrada del Sole».