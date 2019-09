Cambiare il Patto Ue? Le chances del non convenzionale Gentiloni Paolo Gentiloni è certamente un europeista convinto e un politico che rifiuta il confronto muscolare e spettacolare, però la realtà la guarda in faccia per quella che è, assumendosene anche la responsabilità di Guido Gentili

(Imagoeconomica)

Che significa Paolo Gentiloni Commissario europeo alla guida di un “ministero” economico e politico di peso (sapremo entro martedì la collocazione precisa), come si conviene peraltro ad un ex premier e ministro degli Esteri di un Paese fondatore dell'Europa? Le prime letture, contrapposte l'una all'altra, sono quelle più facili e scontate.

La prima dice che l'indicazione del nuovo governo giallorosso 5Stelle-Pd guidato da Giuseppe Conte, già premier del Governo precedente 5Stelle-Lega, è un semplice corollario di un ribaltone politico imposto da Bruxelles che ha sotto controllo anche i ministeri dell'Economia e degli Affari europei con Roberto Gualtieri e Vincenzo Amendola, come Gentiloni e il neo presidente del Parlamento europeo, Davide Sassoli, del Pd. Insomma, una pattuglia di guardiani per stroncare il sovranismo centrifugo dell'esecutivo precedente a trazione Salvini.



La seconda lettura è quella degli europeisti senza se e senza ma, in sostanza allergici a qualsivoglia osservazione critica sulla costruzione europea, che tirano un sospiro di sollievo immaginando un ritorno al passato, quello dove l'Italia sta al “suo posto”. Cioè di fatto in coda agli interessi dell'asse franco-tedesco.



Ma è forse possibile una terza lettura. Paolo Gentiloni è certamente un europeista convinto e un politico che rifiuta il confronto muscolare e spettacolare, però la realtà la guarda in faccia per quella che è, assumendosene anche la responsabilità. Non è mai stato, ad esempio, un sostenitore acritico dell'integrazione per l'integrazione, tipo “più Europa sempre e comunque”. Piuttosto (come nel marzo 2017, quando da premier ha incontrato gli altri leader europei in vista del vertice a Roma per i 60 anni dell'Unione) ha detto che le «due velocità esistono, i Trattati -come quello di Schengen- lo prevedono e la realtà le mette in evidenza».

Aggiungendo: «Chi vuole fare di più fa di più, pensare ad un'Europa del genere è una direzione di marcia necessaria; si tratta di rispondere a domande che vengono dai cittadini, come su sicurezza e difesa, ne parliamo sia a 27 sia a 4 o 5, formula con la quale si possono fare passi maggiori».